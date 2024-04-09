На Уолл-стрит предсказали рост цен на золото до $3500 за унцию

Эд Ярдени не единственный эксперт, который прогнозирует существенный рост цен на золото в ближайшие годы. Ранее экономист Дэвид Розенберг заявил, что цены на золото могут вырасти на 30% и подняться до $3000 за унцию из-за ожидаемого снижения ставок ФРС и усиления геополитических рисков. Президент Rosenberg Research рассказал, что последний рост золота «особенно впечатляет», потому что оно не только превзошло в росте биткоин и все основные валюты, но и преодолело макроэкономические факторы, которые часто снижают его стоимость. Основной движущей силой роста стоимости золота стало не столько предложение (которое было стабильным в последние годы), сколько спрос со стороны крупных центральных банков, которые диверсифицируют резервные активы.