На Уолл-стрит предсказали рост цен на золото до $3500 за унцию

Президент консалтингового агентства Yardeni Research Эд Ярдени спрогнозировал двузначный прирост цен на золото из-за возможного нового витка инфляции, пишет Business Insider. Цены на золото могут вырасти до $3500 к концу следующего года, что подразумевает потенциал роста драгоценного металла на 49% по сравнению с ценой закрытия 8 апреля $2351 за унцию.
На торгах во вторник, 9 апреля, июньские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) прибавляли 1% и торговались на уровне $2375,3 за унцию по состоянию на 11:27 мск. С начала 2024 года драгоценный металл подорожал примерно на 14%.
Цены на золото могут вырасти до новых рекордных значений из-за второго витка инфляции в США, считает Эд Ярдени. Еще одна спираль роста заработной платы и цен, связанная с повышением стоимости нефти, будет очень напоминать «великую инфляцию» 1970-х годов, считает эксперт. В 1970-е годы, когда инфляция в США начала расти, цена золота подскочила с $35 за унцию до пика в $665 за унцию. По мнению Ярдени, при повторении такого сценария реалистичной целью для золота до 2025 года будет диапазон $3000−3500 долларов за унцию.
Инфляционное давление усугубляется ростом цен на нефть. На прошлой неделе стоимость нефти Brent превысила $90 за баррель. Ярдени прогнозирует, что в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть могут взлететь выше $100 за баррель. По его оценкам, существует 20%-ная вероятность того, что инфляция может подняться до нового максимума и привести к росту цен на золото.
Эд Ярдени не единственный эксперт, который прогнозирует существенный рост цен на золото в ближайшие годы. Ранее экономист Дэвид Розенберг заявил, что цены на золото могут вырасти на 30% и подняться до $3000 за унцию из-за ожидаемого снижения ставок ФРС и усиления геополитических рисков. Президент Rosenberg Research рассказал, что последний рост золота «особенно впечатляет», потому что оно не только превзошло в росте биткоин и все основные валюты, но и преодолело макроэкономические факторы, которые часто снижают его стоимость. Основной движущей силой роста стоимости золота стало не столько предложение (которое было стабильным в последние годы), сколько спрос со стороны крупных центральных банков, которые диверсифицируют резервные активы.