Минпромторг хочет изменить условия промипотеки

Минпромторг разрабатывает изменения условий промышленной ипотеки совместно с Минфином, Минэкономразвития и банками-участниками, узнали «Ведомости» от представителя ведомства. Речь идет о том, чтобы сделать ставку по ипотеке для новых заемщиков плавающей, в случае если ключевая ставка ЦБ превышает определенное пороговое значение.
Кроме того, могут быть установлены ограничения по объему выручки для новых заемщиков, введено понятие малой технологической компании и разработаны для таких компаний особые условия промипотеки, отметил представитель министерства. Однако он не уточнил деталей в части порогового значения ставки ЦБ, минимального размера выручки заемщика и условий для малых технологических компаний.
По текущим условиям льготная промипотека выдается по ставке 3−5% на покупку, строительство или реконструкцию объекта производственной недвижимости. Максимальная сумма составляет 500 млн рублей. Кредит обеспечивается залогом этого объекта на срок не более семи лет. В течение трех лет после получения ипотеки заемщик должен начать использовать не менее половины площади приобретенного объекта. В программе принимают участие Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк, Дом.РФ, Росбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, «Кубань кредит», Транскапиталбанк, «Ак барс», «Аверс», «Центр-инвест», Новикомбанк и Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства.
По данным Минпромторга, за 2023 год было выдано 834 льготные промипотеки на сумму 82,8 млрд рублей. Преимущественно их получили предприятия металлургической (161 штуку) и химической (125 штук) промышленности.
Осенью 2023 года Минпромторг уже предлагал инициативу увеличить размер льготного займа в три раза, до 1,5 млрд рублей, а максимального срока пользования кредитом — до 10 лет для производителей приоритетной продукции и проектов технологического суверенитета. Тогда же предлагалось убрать ограничения для кредитных организаций по минимальному размеру активов, который сейчас составляет 70 млрд рублей, — эта инициатива до сих пор рассматривается, уточнил представитель министерства.
Сейчас норматив цен за 1 кв. м в рамках промипотеки составляет не более 75 тысяч рублей для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. В других регионах — не более 50 тысяч рублей. Льготная ставка по кредиту на реконструкцию или модернизацию производственного здания в рамках промипотеки ограничена 90 тысячами рублей за 1 кв. м. Эти пороговые значения были утверждены правительством в апреле 2023 году, однако директор департамента малого бизнеса Росбанка Дмитрий Бойко считает их недостаточными в условиях высокой инфляции и роста цен на недвижимость.