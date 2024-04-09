Минпромторг хочет изменить условия промипотеки

Сейчас норматив цен за 1 кв. м в рамках промипотеки составляет не более 75 тысяч рублей для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. В других регионах — не более 50 тысяч рублей. Льготная ставка по кредиту на реконструкцию или модернизацию производственного здания в рамках промипотеки ограничена 90 тысячами рублей за 1 кв. м. Эти пороговые значения были утверждены правительством в апреле 2023 году, однако директор департамента малого бизнеса Росбанка Дмитрий Бойко считает их недостаточными в условиях высокой инфляции и роста цен на недвижимость.