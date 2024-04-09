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Microsoft инвестирует $2,9 млрд в развитие ИИ в Японии

В течение ближайших двух лет Microsoft намерена инвестировать $2,9 млрд в развитие облачной инфраструктуры и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в интервью Nikkei сообщил президент компании Брэд Смит.

Источник: AP 2023

Для Microsoft это будет крупнейшим вложением в японскую экономику за все время работы в стране. Помимо создания инфраструктуры американская корпорация намерена открыть в Токио научно-исследовательскую лабораторию, а также обучить разработке ИИ три миллиона человек.

Заявление Microsoft о крупных инвестициях в Японии было сделано через несколько дней, после того как стало известно о планах OpenAI открыть в апреле в Токио свой третий зарубежный офис. Стартап активно поддерживается Microsoft, которая вложила в OpenAI десятки миллиардов долларов.

Так, в конце марта стало известно о совместном проекте дата-центра Stargate стоимостью около $100 млрд. Большую часть затрат на его создание, по данным СМИ, возьмет на себя Microsoft.

Ранее в этом году о масштабных инвестициях в Японии объявил Amazon. Компания Джеффри Безоса готова инвестировать в развитие облачного бизнеса и ИИ $15 млрд в течение двух лет.