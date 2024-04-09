Коллекторам не смогут передавать все долги по ЖКХ

Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (ЕР) и замглавы фракции единороссов Андрей Исаев.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, законопроект позволит дополнительно защитить права граждан от нарушений при возврате долгов в сфере ЖКХ. Он напомнил, что в 2019 году Госдума приняла закон, запрещающий привлекать коллекторские агентства к возврату коммунальных долгов граждан. Запрет был введен для управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, ресурсоснабжающих организаций.
Однако обнаружились «пробелы». И новый документ расширяет перечень лиц, которые не могут уступать долги коллекторам и другим третьим лицам, — в список войдут наймодатели жилого помещения по договору, найма государственного или муниципального жилищного фонда. Если эти лица попытаются продать коммунальные долги коллекторам, сделки будут признаваться ничтожными.
По словам Ирины Яровой, депутаты распространяют существующий запрет на передачу коллекторам долгов наймодателями — таким образом, речь идет о жилье с социальным наймом и о некоммерческом арендном жилье.
«Мы безусловно защищаем граждан от любых вариантов передачи юридическими лицами, которые оказывают коммунальные услуги, задолженности граждан на исполнение коллекторам. Долг гражданина в сфере ЖКХ может быть взыскан только через гражданско-правовые процедуры и в судебном порядке, что позволит действовать правомерно и цивилизованно», — заявила она.
Переуступка долга допускается только в одном случае — в момент смены управляющей компании, ресурсоснабжающей организации или изменения формы управления. При этом долги запретят передавать, если граждан своевременно не уведомили о переходе таких прав.
«Поправками к законопроекту кроме долгов за ЖКУ и капитальный ремонт в него добавляются долги за найм жилых помещений, которые органы местного самоуправления предоставляют по договору социального найма. Эти долги также нельзя передавать», — сообщила зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Комментарий
Владимир Кошелев, первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ:
"Коммунальщикам нужно полностью запретить использование коллекторов и любых других третьих лиц для выбивания долгов из граждан. Поддержали такие поправки в Жилищный кодекс.
Еще в июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, запретивший передавать коллекторам долги граждан за предоставление жилищно-коммунальных услуг. Но коммунальщики быстро нашли лазейку и приспособились привлекать коллекторов как своих уполномоченных представителей. В итоге, для людей ничего не изменилось: они по-прежнему вынуждены выслушивать угрозы, выдерживать агрессивное давление, хотя такая практика явно противоречит духу уже принятых и давно действующих законов.
Ко второму чтению мы проработали поправки, которыми предлагаем прописать в Жилищном кодексе однозначный запрет на любую передачу права взыскания долгов за ЖКУ любым третьим лицам. Ограничение введут для управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, ресурсоснабжающих организаций и региональных операторов по вывозу мусора, а также для наймодателей по договорам социального найма".