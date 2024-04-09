Коллекторам не смогут передавать все долги по ЖКХ

Еще в июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, запретивший передавать коллекторам долги граждан за предоставление жилищно-коммунальных услуг. Но коммунальщики быстро нашли лазейку и приспособились привлекать коллекторов как своих уполномоченных представителей. В итоге, для людей ничего не изменилось: они по-прежнему вынуждены выслушивать угрозы, выдерживать агрессивное давление, хотя такая практика явно противоречит духу уже принятых и давно действующих законов.