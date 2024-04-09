Каким будет курс рубля 10 апреля

Рубль во вторник сдержанно ослаблялся, доллар постепенно приближается к 93. Эффект от роста цен на нефть в марте может нивелироваться активным спросом на импорт, повышенными бюджетными расходами, сложной геополитикой. Кроме того, резко сократились в объеме ежедневные интервенции ЦБ. Препятствуют давлению на рубль действующие меры валютного контроля и эффект от высоких ставок. Глобальный доллар — без существенных движений, индекс DXY держится около 103,9 п. По нашим оценкам, в среду пара доллар-рубль будет двигаться в пределах 91,5−93−5.