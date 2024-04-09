Каким будет курс рубля 10 апреля

Российский рынок акций во вторник днем бодро повышался, индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум выше 3440 п. Поддерживать повышательный импульс помогали ослабляющийся рубль и рост цен на нефть. Во второй половине дня котировки «черного золота» ушли в минус, и покупатели отечественных активов сбавили активность.
Внешний фон был неоднородным. Китайские биржи торговались в плюсе, европейские двигались преимущественно в красной зоне. На общерыночные настроения может оказывать обострение геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
В середине недели внимание инвесторов будет приковано к макростатистике. В США опубликуют данные по темпам роста потребительских цен в марте (ИПЦ). В этот же день будут обнародованы протоколы последнего заседания ФРС. Компания Henderson завтра раскроет выручку за март 2024 года.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 10 апреля — 3350−3450 п.
Рубль во вторник сдержанно ослаблялся, доллар постепенно приближается к 93. Эффект от роста цен на нефть в марте может нивелироваться активным спросом на импорт, повышенными бюджетными расходами, сложной геополитикой. Кроме того, резко сократились в объеме ежедневные интервенции ЦБ. Препятствуют давлению на рубль действующие меры валютного контроля и эффект от высоких ставок. Глобальный доллар — без существенных движений, индекс DXY держится около 103,9 п. По нашим оценкам, в среду пара доллар-рубль будет двигаться в пределах 91,5−93−5.
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