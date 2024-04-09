Израиль в ответ на санкции Турции попросит США ввести меры против Анкары

«Израиль примет параллельные меры против Турции, которые нанесут ущерб турецкой экономике. Я поручил связаться со странами и организациями в США, прекратить инвестиции в Турцию и предотвратить импорт продукции из Турции, а наших друзей в американском конгрессе я попросил изучить нарушение законов и ввести санкции против Турции соответственно», — сказал Кац.