Гостиницу «Мир» у Белого дома снесут и предложат застроить офисами

Объект неоднократно пытались реконструировать или снести. В 1998 году Юрий Лужков, занимавший на тот момент пост мэра Москвы, поручил ГУП «Олимп» построить на месте отеля многофункциональный комплекс (МФК) с подземно-наземной автостоянкой. Предполагалось, что на 2,5 га появится здание площадью 11,7 тыс. кв. м и высотный МФК с апартаментами и гостиницей на 186 тыс. кв. м. В проект тогда входила не только площадка под самой гостиницей, но и территория под зданием СЭВ. Проект сперва планировалось закончить до 2000 года, затем срок работ был сдвинут на 2006 и 2009 годы. Но эти планы так и не осуществились.