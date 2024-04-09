Госдума повысила НДПИ на золото на 78 тыс. рублей за 1 кг с 1 июня до конца года

«Договорились, что до конца года 15 млрд рублей они [золотодобывающие компании] нам заплатят. Соответственно, для того, чтобы эти поступления были при отсутствии экспорта, было принято решение повысить НДПИ на них. Введена “нашлепка”, фиксированная, что гарантированно собрали 15 млрд, и не привязываться к объему экспорта. Это привязано к объему добычи, в размере 78 тыс. рублей на килограмм либо 78 млн рублей на одну тонну добытого золота», — отмечал ранее замминистра финансов России Алексей Сазанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.