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Госдума повысила НДПИ на золото на 78 тыс. рублей за 1 кг с 1 июня до конца года

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях норму о повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото на 78 тыс. рублей за килограмм в период с 1 июня по 31 декабря 2024 года. Норма оформлена как поправка ко второму чтению законопроекта о введении учетно-контрольных специальных марок для маркировки табачной продукции вместо акцизных марок.

Источник: РИА "Новости"

Из текста поправки следует, что сумма дополнительно уплачиваемого НДПИ будет рассчитываться исходя из количества драгоценного металла, содержащегося в полезном ископаемом, в килограммах, умноженного на 78 тыс. Рассчитанное значение будет округляться до целого.

«Договорились, что до конца года 15 млрд рублей они [золотодобывающие компании] нам заплатят. Соответственно, для того, чтобы эти поступления были при отсутствии экспорта, было принято решение повысить НДПИ на них. Введена “нашлепка”, фиксированная, что гарантированно собрали 15 млрд, и не привязываться к объему экспорта. Это привязано к объему добычи, в размере 78 тыс. рублей на килограмм либо 78 млн рублей на одну тонну добытого золота», — отмечал ранее замминистра финансов России Алексей Сазанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он пояснил, что после введения экспортных пошлин на золото экспорт драгоценного металла упал почти до нуля.