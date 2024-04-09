Госдума одобрила право детей-инвалидов получать две пенсии

Соответствующий законопроект в Госдуму внесла рабочая группа по вопросам СВО во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.
«Мы сохраняем за такими детьми до достижения 18-летнего возраста и более возможность получения двух пенсий — по потере кормильца и по инвалидности. Мы считаем, что это очень важная мера, которая позволит сохранить справедливость», — сказал первый замглавы фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин. Он уточнил, что инициатива касается тех детей, чей отец — военнослужащий либо доброволец, подписавший контракт с Вооруженными Силами (либо служил в иных силовых структурах), погиб на фронте.
Депутат добавил, что ко второму чтению законопроекта будут рассмотрены предложения граждан распространить право на двойную пенсию и на другие категории лиц. В Госдуму поступило много предложений от семей бойцов на эту тему, пояснил он.
Депутат ГД Джамаладин Гасанов в комментарии «РГ» отметил, что, согласно действующему законодательству, сейчас указанные категории не могут рассчитывать на несколько пенсий даже при наличии оснований на разные виды выплат. «Но такое право есть у некоторых льготников. Например, у ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, космонавтов, родителей и вдов погибших военных и ряда других категорий», — пояснил парламентарий. Расширение он считает правильным: «Никакие денежные средства не могут компенсировать утрату близкого человека, но — по крайней мере — так мы сможем финансово поддержать семьи в такой ситуации. Дети смогут получать сразу две пенсии — и по инвалидности, и по потере кормильца. Это справедливо по отношению к детям, ведь не придется выбирать, какая социальная выплата больше».
Депутат Госдумы Алексей Говырин уточнил, что закон касается детей-инвалидов, потерявших родителя из категории как мобилизованных, так и добровольцев-контрактников. «Дети-инвалиды, оставшиеся без кормильца-родителя, должны иметь те же пенсионные права, что и родители погибших военнослужащих и граждан, служивших в добровольческих подразделениях», — подчеркнул он. Парламентарий добавил, что следует расширить и другие льготы, чтобы семьи защитников Отечества имели полное право не на одну выплату, а на несколько.
Их коллега Сергей Алтухов в свою очередь подчеркнул, что к рассмотрению вопросов, касающихся детей, всегда нужно подходить, не только руководствуясь буквой, но и духом закона. «Это тот случай, когда нормативную рамку нужно менять, потому что она несправедлива. Когда у ребенка-инвалида есть оба родителя — они его содержат, вкладывают средства в реабилитацию, обеспечивают необходимую медицинскую помощь, — пояснил он. — При этом он получает пенсию по инвалидности. Никто не говорит в такой ситуации: “Или зарплата родителей, или пенсия по инвалидности”. Даже в случае развода родителей ребенок-инвалид продолжает получать пенсию по инвалидности и алименты в качестве компенсации содержания со стороны ушедшего родителя».
Тоже никто не предлагает выбор — или алименты, или пенсия по инвалидности, продолжил депутат. «Почему же в случае смерти одного из родителей ребенок-инвалид продолжает получать пенсию по инвалидности, но никакой компенсации содержания в связи с потерей родителя ребенок-инвалид, в отличие от здорового ребенка в той же ситуации, не получает? Это дискриминирующая норма закона, которая напрямую ухудшает материальное положение ребенка, остро нуждающегося в такой поддержке», — уверен Алтухов.