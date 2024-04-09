Госдума одобрила право детей-инвалидов получать две пенсии

Их коллега Сергей Алтухов в свою очередь подчеркнул, что к рассмотрению вопросов, касающихся детей, всегда нужно подходить, не только руководствуясь буквой, но и духом закона. «Это тот случай, когда нормативную рамку нужно менять, потому что она несправедлива. Когда у ребенка-инвалида есть оба родителя — они его содержат, вкладывают средства в реабилитацию, обеспечивают необходимую медицинскую помощь, — пояснил он. — При этом он получает пенсию по инвалидности. Никто не говорит в такой ситуации: “Или зарплата родителей, или пенсия по инвалидности”. Даже в случае развода родителей ребенок-инвалид продолжает получать пенсию по инвалидности и алименты в качестве компенсации содержания со стороны ушедшего родителя».