ФАС выдала предупреждение Wildberries

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение маркетплейсу Wildberries. По версии ведомства, компания навязывает продавцам невыгодные условия договора.
В предупреждении ФАС сказано, что «Вайлдберриз» нужно «внести изменения в оферту о реализации товара», а также «прекратить практики», содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства. Надзорный орган подчеркнул, что исполнение его предупреждения «не должно повлечь ухудшения условий для контрагентов».
В комментарии ТАСС маркетплейс заявил, что исполнит рекомендации ФАС. При этом в комментарии РИА Новости говорится, что компания «изучит предупреждение», так как «внимательно относится к замечаниям регулятора».