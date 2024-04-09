ФАС выдала предупреждение Wildberries

В предупреждении ФАС сказано, что «Вайлдберриз» нужно «внести изменения в оферту о реализации товара», а также «прекратить практики», содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства. Надзорный орган подчеркнул, что исполнение его предупреждения «не должно повлечь ухудшения условий для контрагентов».