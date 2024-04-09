Эксперты НКР допустили новый рекорд по прибыли банков

«Сильные однократные факторы прошлого года — такие как валютная переоценка — не окажут столь же заметного влияния на финансовый результат в 2024 году. Охлаждение в ипотечном секторе, вероятно, окажется наиболее заметным в текущем году из-за пересмотра условий выдач по льготным программам и ужесточения регулирования. Потребительские кредиты также могут с высокой вероятностью стать объектом для усиления регуляторных мер, поскольку рост в сегменте, по данным за первые месяцы 2024 года, остается высоким. В сегменте кредитования юрлиц мы ожидаем умеренного сокращения риск-аппетита банков в кредитовании МСБ, так как долговая нагрузка сегмента существенно увеличилась вследствие высокого роста в последние три года», — объясняет директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Роман Корнев. Он добавляет, что немного могут увеличиться комиссионные в результате наращивания банками гарантийного бизнеса, например по подрядчикам инфраструктурных проектов, однако этого будет недостаточно для компенсации потерь доходов банков в других сегментах.