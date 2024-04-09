Что делать, если маркетплейс не возвращает деньги за бракованный товар

Отношения покупателя и маркетплейса регулируются нормами закона «О защите прав потребителей». При этом у маркетплейса есть два статуса: посредника (агрегатора) и продавца.
В первом случае маркетплейс отвечает за достоверность информации о товаре, но не за качество. Поэтому для возврата денег надо обратиться к его производителю. Если маркетплейс продает свои товары, то он становится полноценным продавцом.
По срокам закон установил 10 дней на возврат денег, не более 45 дней на устранение недостатков, 7 дней на замену товара, если не нужна проверка, 20 дней на замену, если проверка качества нужна.
Как подчеркивает юрист, на практике простота и скорость возврата товара зависит от того, есть ли у товара гарантийный срок. Продавец однозначно будет отвечать за недостатки товара, если есть гарантия.
Также потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков по причине продажи товара ненадлежащего качества и возмещения морального ущерба — «моральных страданий, которые испытал покупатель в результате получения бракованного товара», добавляет юрист.
А для подстраховки Иван Соловьев советует, не спеша ознакомиться с политикой работы маркетплейса с претензиями и порядком возврата товаров, а также подробно изучить карточку товара. Это может правильно определить порядок предъявления претензий при покупке бракованного товара.
«Если маркетплейс отказывается удовлетворить претензию, необходимо еще раз сослаться на нормы закона “О защите прав потребителей” и обратиться с претензией повторно. Последней инстанцией, как всегда, является суд», — подытожил юрист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».