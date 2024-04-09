Что делать, если маркетплейс не возвращает деньги за бракованный товар

Закон дает маркетплейсу десять дней на возврат покупателю денег за бракованный товар. Если площадка, как посредник, не возвращает деньги за бракованный товар, обратиться надо к его производителю. Что делать, если и это не помогло — рассказал Финансам Mail.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.