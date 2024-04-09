Чистая прибыль Сбера по РСБУ за январь — март выросла на 3,9%

Согласно данным отчета, розничный кредитный портфель вырос на 1% за месяц или на 2,1% с начала года и достиг 15,9 трлн рублей. Частным клиентам в марте было выдано 523 млрд рублей кредитов, более половины которых пришлось на потребительское кредитование. Портфель жилищных кредитов вырос на 0,2% за месяц или на 0,5% с начала года и составил 10,2 трлн рублей. Портфель потребительских кредитов увеличился на 1,4% за месяц. С начала года объем портфеля вырос на 2,3%, до 3,9 трлн рублей.