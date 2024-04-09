Чистая прибыль Сбера по РСБУ за январь — март выросла на 3,9%

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбера по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь — март 2024 года выросла на 3,9%, до 364 млрд рублей, следует из материалов банка.
«Чистая прибыль Сбера за 3 месяца 2024 года выросла на 3,9%, до 364 млрд рублей при рентабельности капитала в 22%. В марте Сбер заработал 128,5 млрд рублей чистой прибыли, рентабельность капитала за месяц составила 22,5%», — сообщила кредитная организация.
Чистый процентный доход за 3 месяца вырос на 19,7% в годовом выражении, до 618,8 млрд рублей на фоне увеличения объема работающих активов. Чистый комиссионный доход вырос на 6%, до 165,7 млрд рублей в основном за счет роста объемов эквайринга и доходов от расчетно-кассового обслуживания. Также отмечается, что расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 3 месяца 2024 года составили 206 млрд рублей.
Кредиты и депозиты
Согласно данным отчета, розничный кредитный портфель вырос на 1% за месяц или на 2,1% с начала года и достиг 15,9 трлн рублей. Частным клиентам в марте было выдано 523 млрд рублей кредитов, более половины которых пришлось на потребительское кредитование. Портфель жилищных кредитов вырос на 0,2% за месяц или на 0,5% с начала года и составил 10,2 трлн рублей. Портфель потребительских кредитов увеличился на 1,4% за месяц. С начала года объем портфеля вырос на 2,3%, до 3,9 трлн рублей.
Корпоративный кредитный портфель увеличился на 1,3% за месяц, до 23,4 трлн рублей. С начала года портфель увеличился на 0,5%.
Сбербанк указывает, что качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности составила 2,1% на конец марта.
Средства физических лиц составили 23,2 трлн рублей и выросли на 1,8% за месяц или на 2,5% с начала года на фоне притока средств на срочные депозиты. Средства юридических лиц составили 11,4 трлн рублей и снизились на 0,9% за месяц в связи с оптимизацией стоимости привлечений пассивов в рамках процедур управления ликвидностью банка. С начала года средства юридических лиц выросли на 5,2%.