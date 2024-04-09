Чистая прибыль банков РФ в 2024 году может составить 3,1−3,5 трлн рублей

«Чистая прибыль в 2024 году может составить от 3,1 трлн до 3,5 трлн рублей Банки могут повторить рекорд прошлого года в размере 3,3 трлн рублей, несмотря на ожидаемое снижение чистой процентной маржи и рост стоимости риска. Данный результат будет достигнут в случае отсутствия негативного влияния нестабильных составляющих прибыли, таких как переоценка валюты или ценных бумаг», — говорится в материалах.
Основные кредитные сегменты, как отмечает НКР, замедлят подъем в 2024 году из-за повышения процентных ставок, ужесточения регулирования розницы и уже высокой базы 2023 года. При этом портфели во всех сегментах вырастут, драйверами останутся ипотека и корпоративное кредитование. Совокупный объем выдач ипотеки за год, по прогнозам, составит от 5,8 трлн рублей до 6,4 трлн рублей, драйверами роста останутся льготные программы (включая семейную ипотеку). Объем вкладов населения за 2024 год, по данным агентства, увеличится на 18−22%, максимальные ставки по ним достигнут 13,5−14,5%.
Аналитики также отмечают, что стоимость риска умеренно вырастет. Банки в 2024 году создадут резервов на 0,4−0,6 трлн рублей больше, чем в 2023 году (1,8 трлн рублей). Среди причин — рост совокупного кредитного портфеля и возврат стоимости риска к нормальным значениям после роспуска резервов в начале 2023 года. Чистая процентная маржа несколько снизится, однако останется в комфортных для банков пределах — 4,3−4,6%.
По мнению НКР, активы банковской системы вырастут в 2024 году на 15−17%, до 190−200 трлн рублей, а за четыре года (2021−2024) фактически удвоятся. «Динамику во многом определит кредитный портфель, рост которого сбавит обороты до 15−17% против 26% за 2023 год», — отмечают в НКР, добавляя, что вместе с тем заметно увеличится база для повышения чистого процентного дохода — основного источника формирования банковской прибыли. Рентабельность банковского капитала, по прогнозам НКР, вероятно, уменьшится до 20−22% с 25% в 2023 году.
Предпосылки прогноза
НКР исходит из предпосылки об отсутствии новых макрошоков, сопоставимых с острой фазой 2022 года, и стабильной динамики стоимости фондирования. Согласно базовому сценарию агентства, среднегодовое значение ключевой ставки Банка России в 2024 году будет находиться в диапазоне 14,5−15,5%.
НКР полагает, что российский ВВП в текущем году слабо вырастет (не более чем на 1,5%), а инфляция в 2024 году составит 4−5%. Прогноз предполагает среднегодовой курса доллара США на уровне 90−92 рублей.