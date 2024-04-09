Чистая прибыль банков РФ в 2024 году может составить 3,1−3,5 трлн рублей

По мнению НКР, активы банковской системы вырастут в 2024 году на 15−17%, до 190−200 трлн рублей, а за четыре года (2021−2024) фактически удвоятся. «Динамику во многом определит кредитный портфель, рост которого сбавит обороты до 15−17% против 26% за 2023 год», — отмечают в НКР, добавляя, что вместе с тем заметно увеличится база для повышения чистого процентного дохода — основного источника формирования банковской прибыли. Рентабельность банковского капитала, по прогнозам НКР, вероятно, уменьшится до 20−22% с 25% в 2023 году.