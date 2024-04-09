Число контролируемых россиянами иностранных компаний выросло на 21% в 2022 году

Количество иностранных компаний, контролировавшихся россиянами на конец 2022 года (контролируемая иностранная компания, КИК) увеличилось на 21%, до 45,6 тыс. Об этом пишет РБК со ссылкой на презентацию Федеральной налоговой службы (ФНС) об итогах работы за 2023 год. Темп прироста был максимальным с 2017 года, когда показатель вырос на 33%.
Число налогоплательщиков, которые задекларировали КИК, увеличилось на 10%, до более чем 18,3 тысяч. Из них 82% пришлось на физлица.
Отчеты в ФНС за 2022 год сдавались весной 2023 года. При этом в них не учитывались новые компании, открытые в 2022 году, отметил в комментарии РБК Донат Подниек, партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept. Данные о них появятся только в 2024 году.
По словам Евгения Власова, руководителя налоговой практики GSL Law & Consulting, россияне активнее декларировали свой иностранный бизнес из-за четвертой амнистии капиталов. Она предполагала освобождение от налоговой уголовной и административной ответственности за добровольное уведомление ФНС о наличии КИК.
Российские резиденты обязаны сообщить ведомоству, что их доля в иностранной организации составляет более 25% или более 10%, если российским налогоплательщикам принадлежит в сумме больше 50% компании, или фактически ее контролирует.