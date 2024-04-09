Число контролируемых россиянами иностранных компаний выросло на 21% в 2022 году

Отчеты в ФНС за 2022 год сдавались весной 2023 года. При этом в них не учитывались новые компании, открытые в 2022 году, отметил в комментарии РБК Донат Подниек, партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept. Данные о них появятся только в 2024 году.