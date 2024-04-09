Ценовой разворот уже в мае: каких перемен ждать на рынке аренды и продажи квартир

«Однако подчеркну, что вторичный рынок очень многообразный. Если вы инвестор, который перепродает квартиру в готовой новостройке 2023 года, то вы не только не будете снижать ее цену, но и возможно повысите, так как готовые новые квартиры в большом дефиците», — сказал он.