Будет разворот: банки могут понизить ставки по депозитам

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в понедельник на заседании в Госдуме заявила, что снижение ключевой ставки будет возможно во второй половине 2024 года. Означает ли это, что вклады надо открывать сейчас, а с кредитами — стоит подождать? Отвечал Финансам Mail.ru Богдан Зварич, главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру.