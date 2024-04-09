Будет разворот: банки могут понизить ставки по депозитам

Сейчас нет направленного тренда на снижение ставок по вкладам. Скорее можно говорить об их консолидации у локальных максимумов, считает аналитик.
Так, по данным регулятора, максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц с третьей декады декабря удерживает позиции чуть ниже 15%, составив в третьей декаде марта 14,83%, после 14,7% во второй декаде марта.
Более того, отдельные кредитные организации сейчас даже готовы улучшать условия по вкладам.
Это может быть связано с одним из следующих факторов:
— кредитная организация может испытывать потребность в ликвидности и тогда она готова улучшать условия или по всей линейке вкладов или по отдельным срокам, на которые хочет привлечь средства в кладчиков;
— некоторые кредитные организации могли пересмотреть ожидания относительной динамики ключевой ставки — в случае если они пересмотрели свои оценки в пользу более позднего перехода регулятора к смягчению денежно-кредитной политики, это будет стимулировать улучшение условий по краткосрочным вкладам.
Однако в дальнейшем с появлением четких сигналов от регулятора о готовности перейти к смягчению денежно-кредитной политики, кредитные организации могут, не дожидаясь снижения ключевой ставки, перейти к превентивному ухудшению условий по вкладам, ожидая, что в дальнейшем могут получить фондирование по более низким ставкам.
Что же касается открытия вклада в текущих условиях, то у вкладчиков есть сейчас несколько возможностей.
«При открытии краткосрочного вклада сейчас можно найти предложения банков, которые позволяют получить доходность выше ставки Центробанка», — отметил Богдан Зварич.
Если же смотреть на долгосрочные вклады, то здесь доходность с капитализацией, с учетом перехода регулятора в дальнейшем к снижению ключевой ставки, также является привлекательной — можно зафиксировать хорошие ставки на продолжительный период.
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