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Адвокат рассказала, что по закону нужно делать с найденными на улице деньгами

По закону деньги являются в первую очередь вещью, а потом уже средством платежа. Соответственно, найденные банкноты — это найденные чужие вещи. Аналогично, рассматривается и вопрос о краже денег, рассказала Финансам Mail.ru адвокат Елена Кудерко.

Источник: Reuters

Правовое регулирование действий, которые должен совершить нашедший деньги, определяется нормами статьи 227 Гражданского кодекса, указывает она.

«Основное правило — передать вещь потерявшему ее собственнику. Если деньги выпали на глазах прохожих — собственник известен, а что делать если нет? Необходимо предпринять поиски», — говорит адвокат.

Здесь есть несколько вариантов: если деньги найдены в помещении или транспорте — их необходимо передать водителю (такси, автобуса) или администратору торгового или офисного центра, гостиницы. Они обязаны сохранить деньги и разыскать их владельца.

Кстати, «бюро находок» или «стол находок», известные многим из советских фильмов, до сих пор существуют на вокзалах, аэропортах, крупных торговых центрах, то есть в тех местах, где потери встречаются достаточно часто.

«Если же деньги найдены на улице, собственник не известен, то заявить о находке необходимо в ближайшее отделение полиции или администрацию района», — объясняет Елена Кудерко.

Нашедший вправе оставить деньги у себя на хранении до определения их собственника. Соответственно, если собственник обратится в полицию, то ему cкажут, что денежные банкноты найдены и находятся у нашедшего, к которому и следует обратиться.

«При этом за находку можно потребовать вознаграждение до 20 процентов стоимости вещи, в отношении денежных средств — 20% суммы», — поясняет юрист.

Если же собственник не объявился в течение 6 месяцев с момента заявления в полицию или администрацию о находке, то нашедший получает себе все найденные банкноты.

Адвокат советует не поддаваться искушению и хранить деньги у себя без извещения полиции, поскольку весь порядок приобретения находки связан именно с фактом заявления в полицию или местную администрацию о находке.

«Если же собственник обратится с заявлением в полицию о краже, то находка превратится в хищение с иными, уже не благоприятными, последствиями для нашедшего. Ведь за кражу предусмотрена уголовная ответственность, связанная с лишением свободы», — заключила Кудерко.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».