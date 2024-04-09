Адвокат рассказала, что по закону нужно делать с найденными на улице деньгами

Правовое регулирование действий, которые должен совершить нашедший деньги, определяется нормами статьи 227 Гражданского кодекса, указывает она.
«Основное правило — передать вещь потерявшему ее собственнику. Если деньги выпали на глазах прохожих — собственник известен, а что делать если нет? Необходимо предпринять поиски», — говорит адвокат.
Здесь есть несколько вариантов: если деньги найдены в помещении или транспорте — их необходимо передать водителю (такси, автобуса) или администратору торгового или офисного центра, гостиницы. Они обязаны сохранить деньги и разыскать их владельца.
«Если же деньги найдены на улице, собственник не известен, то заявить о находке необходимо в ближайшее отделение полиции или администрацию района», — объясняет Елена Кудерко.
Нашедший вправе оставить деньги у себя на хранении до определения их собственника. Соответственно, если собственник обратится в полицию, то ему cкажут, что денежные банкноты найдены и находятся у нашедшего, к которому и следует обратиться.
«При этом за находку можно потребовать вознаграждение до 20 процентов стоимости вещи, в отношении денежных средств — 20% суммы», — поясняет юрист.
Если же собственник не объявился в течение 6 месяцев с момента заявления в полицию или администрацию о находке, то нашедший получает себе все найденные банкноты.
Адвокат советует не поддаваться искушению и хранить деньги у себя без извещения полиции, поскольку весь порядок приобретения находки связан именно с фактом заявления в полицию или местную администрацию о находке.
«Если же собственник обратится с заявлением в полицию о краже, то находка превратится в хищение с иными, уже не благоприятными, последствиями для нашедшего. Ведь за кражу предусмотрена уголовная ответственность, связанная с лишением свободы», — заключила Кудерко.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».