АБР хочет добиться для небольших банков права на открытие депозитов за рубежом

Работа российских банков с базовой лицензией (к ним применяются пониженные требования к уставному капиталу в 300 млн рублей и менее жесткое регулирование) ограничена как внутри страны, так и за рубежом. С начала 2024 года банки с базовой лицензией получили постоянное право открывать корсчета в заграничных финорганизациях, до этого оно было временным (по оценке ЦБ, на конец 2023 года около 30 банков с базовой лицензией имели корсчета).