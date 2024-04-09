АБР хочет добиться для небольших банков права на открытие депозитов за рубежом

Ассоциация банков России (АБР) надеется добиться наделения кредитных организаций с базовой лицензией правом размещать средства на депозитах в иностранных банках, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление вице-президента АБР Алексея Войлукова. По его словам, лоббист планирует обратиться с этим вопросом в правительство и повторно в Банк России, который в прошлую пятницу, 5 апреля, уже сообщил, что не поддерживает эту инициативу.
Работа российских банков с базовой лицензией (к ним применяются пониженные требования к уставному капиталу в 300 млн рублей и менее жесткое регулирование) ограничена как внутри страны, так и за рубежом. С начала 2024 года банки с базовой лицензией получили постоянное право открывать корсчета в заграничных финорганизациях, до этого оно было временным (по оценке ЦБ, на конец 2023 года около 30 банков с базовой лицензией имели корсчета).
В АБР предложили сделать послабление для таких финорганизаций, имеющих коротношения с банками из других стран. По словам Алексея Войлукова, возможность размещать свободные средства на депозитах в иностранных банках необходима для компенсации затрат на обслуживание корсчетов и улучшения управления ликвидностью.
По мнению же ЦБ, размещение средств на депозитах за рубежом несет для небольших банков существенные риски. В частности, как считает регулятор, предоставление российским банкам права кредитовать иностранных партнеров «может повлечь риски для их финансовой устойчивости и появление разного рода схем вывода активов». «Казус риска вывода активов по такой схеме в том, что он присущ и универсальным крупным банкам, которые имеют право на такие операции сейчас», — утверждают в АБР.
Сейчас в России действуют 98 банков с базовой лицензией. По количеству они занимают 31% всего сектора, а по объему активов на начало февраля — лишь 0,2% (296 млрд рублей). В июле 2022 года в силу вступил закон, которые позволяет таким банкам открывать корреспондентские счета в иностранных банках. Предусматривалось, что он будет действовать до 31 декабря 2023 года.