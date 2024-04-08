Выручка группы «МГКЛ» за 2023 год выросла на 54%, до 2,2 млрд рублей

Чистая прибыль группы «МГКЛ» (работает под брендом «Мосгорломбард») за 2023 год по МСФО выросла более чем в 100 раз по сравнению с 2022 годом, до 262 млн рублей, следует из отчета компании. Как поясняют в компании, рост показателя связан с эффективной организацией работы ресейл направления без увеличения операционных расходов, что позволило улучшить показатель оборачиваемости товаров, снизить товарные остатки, а также существенно сократить резервы под обесценение выданных займов.
Консолидированная выручка выросла на 54%, до 2,2 млрд рублей. Динамика обусловлена органическим ростом ранее открытых розничных отделений, выделением ресейл направления в отдельный юнит, ростом стоимости золота на товарных биржах в 2023 году на 38%, а также включением в периметр группы оптового трейдера драгоценных металлов. В частности, процентные доходы сократились почти на 20%, до 1,1 млрд рублей. Выручка от комиссионной деятельности составила 15 млн рублей, от продажи драгоценных металлов — 710,4 млн рублей, от розничной торговли — 318,8 млн рублей, от услуг хранения — 11,7 млн рублей. Не ломбардный сегмент генерирует порядка 50% выручки, отмечают в МГКЛ.
EBITDA выросла вдвое, до 785 млн рублей. Активы составили 3,5 млрд рублей, увеличившись на 57% за счет существенного роста портфеля выданных займов. Себестоимость выросла на 19%, до 1,4 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась втрое — до 822 млн рублей. Операционная прибыль составила почти 279 млн рублей против убытка в 225,7 млн рублей. Общие и административные расходы выросли на 4%, до 283 млн рублей.
Количество клиентов розничной сети выросло на 40%, до 92 тысяч человек, количество выданных займов — на 27%, до 286 тысяч, кредитный портфель вырос на 71%, до 1,16 млрд рублей. «Улучшение операционных показателей было обеспечено благодаря органическому росту действующих объектов и агрессивной маркетинговой политике», — поясняют в компании.
Группа «МГКЛ» включает в себя: материнскую компанию — ПАО «МГКЛ»; ломбардное направление — ООО «Авто-Ломбард Эквивалент», ООО «Ломбард Платинум»; ресейл высоколиквидных товаров — ООО «Ресейл», ООО «Главмосторг»; вторичный рынок драгметаллов — ООО «Лот-Золото НДС».
ПАО «МГКЛ» владеет 100% долей в уставном капитале каждой дочерней компании. «МГКЛ» управляет несколькими направлениями деятельности дочерних организаций: оформление займов под залог ювелирных, меховых изделий и бытовой техники, оказывает услуги ресейла в рамках розничной сети в Москве и Московском регионе и через крупные ресейл-платформы по всей территории России (быстрая скупка и продажа высоколиквидных позиций (золото, техника, мех) и комиссионная торговля широким ассортиментом потребительских товаров), проводит оптовую скупку и переработку лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (в форме инвестиционных слитков) и производителям ювелирных изделий.
МГКЛ провела IPO на Мосбирже 28 декабря 2023 года. В результате IPO рыночная капитализация компании на момент начала торгов составила 3,17 млрд рублей.