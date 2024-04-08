Выручка группы «МГКЛ» за 2023 год выросла на 54%, до 2,2 млрд рублей

Чистая прибыль группы «МГКЛ» (работает под брендом «Мосгорломбард») за 2023 год по МСФО выросла более чем в 100 раз по сравнению с 2022 годом, до 262 млн рублей, следует из отчета компании. Как поясняют в компании, рост показателя связан с эффективной организацией работы ресейл направления без увеличения операционных расходов, что позволило улучшить показатель оборачиваемости товаров, снизить товарные остатки, а также существенно сократить резервы под обесценение выданных займов.