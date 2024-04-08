Выручка Apple в России в 2023 году упала более чем в 23 раза

В марте 2022 года Apple объявила о приостановке большей части коммерческой деятельности в России, это касалось продаж через дистрибьюторов и онлайн-продаж. Компания в последнем отчете отмечала, что остановка продаж в РФ с 1 марта того года оказала существенное влияние на финансовые результаты. При этом российская «Эппл рус» рассчитывает, что сможет продолжать выполнять свои обязательства.