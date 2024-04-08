Выдачи кредитов в России второй месяц превышают 1 трлн рублей

Объем выданных кредитов физическим лицам второй месяц подряд превышает значение в 1 трлн рублей, следует из предварительной оценки Frank RG. По итогам марта он вырос на 26%, до 1,3 трлн рублей. При этом по сравнению с мартом 2023 года показатель сократился на 2,7%.
Больше всего выросли выдачи ипотечных кредитов — за март сразу на 35,5%, до 446,4 млрд рублей. Выдачи в штуках также выросли — на 22% к февралю, до 103 тысяч. После снижения два месяца подряд увеличился и средний размер ипотечных кредитов — на 11%, до 4,34 млн рублей.
При этом в годовом выражении количество ипотечных кредитов снизилось на 33%. Аналитики Frank RG объясняют такое снижение введением Банком России мер по «охлаждению» рынка. Также на это повлиял и рост ставок по рыночной ипотеке. По предположению аналитиков Frank RG, месячный прирост мог быть связан с тем, что граждане хотят успеть взять кредит по льготной программе до её закрытия в июле 2024 года.
Автокредитование показывает очередной максимум.
В марте в сегменте автокредитования снова был зафиксирован исторический максимум. Объем выданных кредитов на авто за месяц вырос на 31%, до 224 млрд рублей. Выросло и количество выданных кредитов — на 32%, до 159,5 тысяч штук. «Рост выдач в данном сегменте указывает на восстановление рынка. Основным драйвером роста могут служить возобновленные программы господдержки, а также стимулирующие программы производителей», — отмечают аналитики Frank RG. При этом средний чек в этом сегменте снизился на 0,8%, до 1,4 млн рублей.
Независимый эксперт Дмитрий Тарасов прогнозирует, что в апреле возможно снижение объема выдач в сегменте автокредитования. «Фактор изменения спроса из-за роста цен после введения утилизационного сбора не сработает моментально, но в апреле рынок начнет нормализовываться в сторону более низких показателей выдач кредитов», — поясняет Тарасов. При этом эксперт отмечает, что снижению могут препятствовать высокие цены на автомобили.
Выдачи кредитов наличными растут.
Выдачи кредитов наличными выросли на 20,4% к февралю, до 593 млрд рублей, В марте был зафиксирован рекордный рост числа кредитов наличными — более 3,3 тысячи штук. В количественном выражении было выдано на 18% больше кредитов по сравнению с февралем 2024 и на 13,5% кредитов больше, чем в марте 2023 года. Средний чек в марте 2024 года составил 178 тысяч рублей, что на 2,2% выше, чем показатель месяцем ранее.
«Несмотря на снижение чека до уровня кризисного марта 2022 года и первой половины 2015 года (диапазон 170−180 тысяч рублей), объемы вышли на уровень весны 2021 года. Правда инфляция с той поры составила накопленным итогом 30%. Так что замедление в реальных ценах все-таки достигнуто», — отмечает Дмитрий Тарасов.
В сегменте же POS-кредитования объем выдач за март вырос на почти 3%, до 38,4 млрд рублей. В количественном выражении выдаваемых займов также наблюдался рост — на 3,2%, до 1,4 млн штук. Однако средний размер кредита снизился на 0,4%, до 25,8 тысяч рублей.