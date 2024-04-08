Выдачи кредитов в России второй месяц превышают 1 трлн рублей

Выдачи кредитов наличными выросли на 20,4% к февралю, до 593 млрд рублей, В марте был зафиксирован рекордный рост числа кредитов наличными — более 3,3 тысячи штук. В количественном выражении было выдано на 18% больше кредитов по сравнению с февралем 2024 и на 13,5% кредитов больше, чем в марте 2023 года. Средний чек в марте 2024 года составил 178 тысяч рублей, что на 2,2% выше, чем показатель месяцем ранее.