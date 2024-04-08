В Индии объяснили, почему страна не прекратит покупать российскую нефть

Bloomberg до этого писало, что в условиях замедления темпов расширения КНР до 3,5% в год, а также растущего противоречия между Западом и Пекином Индия стремится взять на себя роль основного драйвера глобальной экономики. По оценкам Bloomberg Economics, Нью-Дели уже к 2028 году способен опередить Китай по вкладу в мировой рост.