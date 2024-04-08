В Госдуме разъяснили, когда женщина вправе оформить декретные после увольнения

Такие выплаты являются компенсацией за потерю дохода в период больничного по беременности и декретного отпуска, который предоставляется женщине после рождения ребенка. Существует мнение, что такая мера поддержки положена официально трудоустроенным женщинам. Однако деньги в ряде случаев можно потребовать и с бывшего работодателя.
«Если женщина не трудоустроена, то она уже не считается застрахованной и не имеет права на получение пособия, — констатировал Чаплин. — Но есть исключения, когда можно обратиться к своему бывшему работодателю».
По его словам, это возможно, если отпуск по беременности и родам начался в течение одного месяца после увольнения и по одной из причин:
когда женщина переезжает к месту жительства мужа, например, военного отправляют служить в другой регион и она может подтвердить это документально;по медицинскому заключению, например, когда требуется лечение в другом регионе или нельзя работать вовсе;если женщина уволилась по причине, что вынуждена заботиться о члене семьи с ограничениями по здоровью или об инвалиде первой группы.
«В этих случаях декретные выплаты будут назначены, как и обычно: 100% от среднего заработка за каждый день», — пояснил депутат.
Он назвал и другой случай, когда можно обратиться в Соцфонд, — он возникает при увольнении в связи с ликвидацией организации или закрытием ИП.
«Женщина имеет право на пособие в течение 12 месяцев после увольнения, если она в этот период зарегистрировалась в центре занятости как безработная, — добавил Чаплин. — Размер пособия, дополнительный к пособию по безработице, будет 922 ₽ в месяц».
Если женщина находится на новом месте работы, то пособие по беременности и родам будет оформлено в обычном порядке с учетом заработка на предыдущем месте работы, пояснил парламентарий. Но для этого, согласно его объяснению, необходимо подать заявление новому работодателю.
«Напомню, что в 2024 году максимальный размер пособия по беременности и родам составит до 565 тыс. руб., а ежемесячная декретная выплата — до 49 тыс. руб.», — отметил депутат.