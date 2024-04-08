В Госдуме разъяснили, когда женщина вправе оформить декретные после увольнения

когда женщина переезжает к месту жительства мужа, например, военного отправляют служить в другой регион и она может подтвердить это документально;по медицинскому заключению, например, когда требуется лечение в другом регионе или нельзя работать вовсе;если женщина уволилась по причине, что вынуждена заботиться о члене семьи с ограничениями по здоровью или об инвалиде первой группы.