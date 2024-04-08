У кого есть возможность получить страховку при наводнении

Гражданская ответственность администрации города Орска, являющейся владельцем дамбы, на которой 5 апреля 2024 года произошел прорыв, застрахована в АО «СОГАЗ» в рамках закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». СОГАЗ подтверждает готовность осуществлять выплаты после расследования произошедшего события надзорными органами и признания его страховым случаем.
В соответствии с законом размер возмещения в случае причинения вреда имуществу физических лиц составляет до 750 тысяч рублей, юридических лиц — до одного миллиона. Размер страховой выплаты определяется в соответствии с правилами обязательного страхования с учетом реального ущерба, причиненного повреждением имущества.
Также по закону возмещается вред, причиненный в результате нарушения условий жизнедеятельности, в размере до 350 тысяч рублей. Однако надо учитывать количество пострадавших. А также общую сумму ущерба. Больше той суммы, на которую застрахована недвижимость, никто не выплатит. Соответственно, если общий ущерб превышает эту сумму, то пострадавшим будет выплачено меньше. Если нет — больше.
Примечательно, что следующего прорыва дамбы страховщики страховщики опасаются в Кургане.
Понятно, что все владельцы потопленных домов получат выплаты по ОСОПО. Хотя многим из них будет трудно доказать, что подтопление произошло в результате прорыва дамбы, а не из-за половодья. Будь у них страхование жилья от чрезвычайных ситуаций — было бы проще. Но этот вид страховки требует сейчас больших денег. Другое дело было бы, если бы регионы приняли свои программы по финансированию такой страховки.
Как напоминают во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), право на выплаты при порче имущества из-за подтоплений имеют только те, у кого есть страховка. Но россияне не спешат страховать жилье от ущерба в результате паводка. Цена полиса многим оказывается не по карману. Снизить ее могли бы региональные программы, но местные власти откладывают их разработку.
Уровень проникновения добровольного страхования жилья в среднем по стране остается низким и составляет всего 10%, рассказали в ВСС. По итогам 2023 года количество договоров по добровольному страхованию строений граждан составило 11,1 млн. Стоимость страховки очень разная — она зависит от типа жилья, его цены, расположения, перечня включенных в полис рисков
Теперь, что касается ОСАГО. По этому виду страхования ни один из автовладельцев не получит никакого возмещения в случае, если его автомобиль был залит, уплыл, врезался при заплыве в другую машину. Ведь ОСАГО — это страхование ответственности гражданина, который этим автомобилем управлял. А в данном случае гражданин к такому поведению своей машины был непричастен.
Зато по добровольному страхованию каско, как правило, выплаты положены. Как сообщил «РГ» глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, в подавляющем большинстве договоров каско стихийные бедствия входят в число страховых рисков.
«Чтобы получить выплату, владелец пострадавшего автомобиля должен сфотографировать поврежденное транспортное средство в том виде, как был причинен ущерб, и оперативно обратиться в свою страховую компанию. Далее следует действовать в соответствии с рекомендациями страховщика», — говорит глава РСА.
Комментарий
Катерина Якунина, председатель Совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров:
По разным оценкам, проникновение страхования жилья составляет в целом по РФ около 5%. К сожалению, статистика, показывающая распределение договоров страхования жилья по регионам РФ, на сегодняшний день отсутствует. Если говорить о страховании строений, то, по данным Банка России, на конец 2023 года действовало 8,3 млн договоров страхования строений граждан (годом ранее их было немного больше — 8,9 млн).
При этом из-за роста потребительской ценности имущества, средняя страховая сумма застрахованного строения в 2023 году заметно выросла — в 1,5 раза, с 1,17 млн рублей в 2022 году до 1,75 млн рублей в 2023 году. Соответственно, выросла и средняя страховая премия (она обычно рассчитывается в процентах от страховой суммы): с 2 358 рублей в 2022 году до 3 667 рублей в 2023 году.
На 25% выросло количество выплат по ущербу, причиненному застрахованным строениям граждан в результате стихийных бедствий: с 12,6 тысяч выплат в 2022 году до 15,8 тысяч выплат в 2023 году. При этом общая сумма выплат по этому риску выросла почти на 70% — с 0,3 млрд рублей в 2022 году до 0,5 млрд рублей в 2023 году.
Такой рост количества и суммы выплат при небольшом снижении количества договоров говорит о том, что в 2023 году количество стихийных бедствий, а также их масштабы, заметно выросли, что делает вопрос страхования жилья граждан от ЧС еще более актуальным. Принятие программ страхования жилья регионами позволило бы сделать страхование гораздо более простым и дешевым для граждан: как показывает опыт московской программы страхования жилья, в период ее работы проникновение страхования в столице достигало 60−70%.
Опыт работы страховых брокеров показывает, что наиболее востребованными и часто реализующимися при страховании жилья являются также риски пожара, залива и противоправных действий третьих лиц, которые также целесообразно включать в покрытие при разработке региональных программ страхования жилья.