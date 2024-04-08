У кого есть возможность получить страховку при наводнении

Понятно, что все владельцы потопленных домов получат выплаты по ОСОПО. Хотя многим из них будет трудно доказать, что подтопление произошло в результате прорыва дамбы, а не из-за половодья. Будь у них страхование жилья от чрезвычайных ситуаций — было бы проще. Но этот вид страховки требует сейчас больших денег. Другое дело было бы, если бы регионы приняли свои программы по финансированию такой страховки.