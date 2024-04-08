TikTok в России впервые перестал быть прибыльным

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Социальная сеть TikTok в 2023 году ушла в убыток по прибыли от деятельности в России. Такое ни разу не наблюдалось за весь период предоставления ее отчетностей в ФНС, а именно с 2020 года.