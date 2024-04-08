TikTok в России впервые перестал быть прибыльным

Чистый убыток за 2023 год, согласно отчету российского подразделения соцсети, размещенному в базе ФНС, составил почти 427 млн рублей при прибыли в 530 млн рублей в 2022 году. Прибыль была и годами ранее — 54 млн рублей за 2021 год, 11,2 млн рублей — за 2020 год.
Выручка TikTok в 2023 году упала в 3,4 раза — соцсеть заработала в России почти 681 млн рублей, годом ранее было около 2,36 млрд рублей.
6 марта 2022 года TikTok приостановил стриминг и размещение новых роликов в РФ из-за закона о фейках о российской армии. Российским пользователям недоступен просмотр роликов из других стран.
Сейчас TikTok, как и в 2022 году, не может обеспечивать размещение таргетированной рекламы на территории России на одноименной платформе. Это негативно отразилось на объеме выручки от рекламы в 2023 году.