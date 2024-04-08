Стало известно, на сколько упала выдача ипотеки в марте

Также на 20% выросли выдачи необеспеченных потребительских кредитов — до 593 млрд рублей. При этом, как отмечают аналитики, сумма таких кредитов лишь на 6% ниже, чем в марте 2023 года, когда ключевая ставка ЦБ была существенно ниже.