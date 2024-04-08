Срок дружбы: платежи из РФ в Казахстан проходят с задержкой до 2−3 недель

Проверки ужесточились и на нашей стороне — ЦБ стал больше следить за нелегальными операциями в пользу онлайн-казино, рассказал эксперт. Он пояснил: раньше такие схемы часто шли через банки стран СНГ и затем в офшоры. Однако онлайн-казино в России запрещены, поэтому с этим рынком сейчас борются активнее.