СМИ: экспорт в РФ из Турции уменьшился в первом квартале на 32% из-за проблем с платежами

В феврале США внесли в свои санкционные списки 16 турецких компаний. Министерство торговли США расширило ограничения на турецкие компании, работающие в сферах внешней торговли, поставок электроники, промышленного оборудования, туризма. Кроме того, сохраняются проблемы с коммерческими денежными переводами из РФ в Турцию. Как ранее сообщил ТАСС источник в банковской сфере республики, трудности связаны с регуляционными мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Эти меры имеют «очень широкие формулировки», в связи с чем банки остаются в режиме ожидания разъяснения конкретных условий операций с РФ.