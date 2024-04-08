СМИ: экспорт в РФ из Турции уменьшился в первом квартале на 32% из-за проблем с платежами

В январе-марте лишь 4 из 25 турецких отраслей увеличили экспорт в Россию, потери в химической промышленности, на долю которой приходится значительная часть поставок, достигли 32,4%. Основной спад в экспорте, согласно данным Турецкой ассамблеи экспортеров, наблюдался в трех секторах: табачной промышленности, кожевенных и ювелирных изделий, отмечает издание.
Только в марте, как свидетельствует статистика, экспорт из Турции в РФ уменьшился на 28% в сравнении с годом ранее, до $758 млн. Всего по итогам первого квартала экспорт в Россию составил $2,1 млрд в сравнении с $3,1 в январе-марте 2023 года.
Наряду с Россией, пишет Ekonomim, отмечено снижение экспорта Турции в страны СНГ. Спад в первом квартале составил 14%.
В феврале США внесли в свои санкционные списки 16 турецких компаний. Министерство торговли США расширило ограничения на турецкие компании, работающие в сферах внешней торговли, поставок электроники, промышленного оборудования, туризма. Кроме того, сохраняются проблемы с коммерческими денежными переводами из РФ в Турцию. Как ранее сообщил ТАСС источник в банковской сфере республики, трудности связаны с регуляционными мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Эти меры имеют «очень широкие формулировки», в связи с чем банки остаются в режиме ожидания разъяснения конкретных условий операций с РФ.