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Сладкоежкам не до смеха: миру пообещали двукратный рост цен на какао

К концу текущего года в мире образуется самое низкое за всю историю соотношение запасов какао-бобов к объему их переработки, что приведет к удвоению стоимости данного вида сырья, заявил агентству Bloomberg известный нефтетрейдер Пьер Андюран.

Источник: Freepik

«Мы считаем, что в конце этого года цены могут превысить отметку в 20 000 долларов», — сказал он.

По словам Андюрана, его хедж-фонд прогнозирует сокращение глобального производства какао-бобов как минимум на 18% в годовом выражении. При этом большинство других аналитиков полагают, что снижение составит только 10−11%.

Нефтетрейдер добавил, что в базовом сценарии показатель завершит сезон 2023−24 года на отметке примерно в 16% и достигнет прошлого рекордного минимума середины 1970-х годов, когда стоимость упала до пяти тысяч долларов за тонну. В сегодняшнем выражении с учетом инфляции эта сумма эквивалентна примерно 26 тысячам долларов.

В марте 2024 года биржевая стоимость какао выросла более чем на 60%, а с начала года — более чем в два раза. Не так давно она пробила рекордную отметку в 10 300 долларов за тонну, но затем немного уменьшилась.

Негативное влияние на глобальные поставки какао оказывают погодные изменения и болезни сельхозкультур. Также воздействуют новые требования Евросоюза по ограничению вырубки лесов в африканских регионах где произрастают какао-бобы, препятствующие расширению фермерских хозяйств.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».