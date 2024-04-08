Эксперт перечислил скрытые причины трудоголизма и как с ним бороться

Желание много работать и много зарабатывать обусловлено двумя базовыми потребностями человека. Это Безопасность и Личностная значимость. «Именно эти блоки личности являются уязвлёнными у трудоголиков», — отмечает психолог.
Чувство Безопасности для каждого наполнено разным содержанием. Для одного — это вопрос отсутствия внешней угрозы, для другого — наличие продуктов в холодильнике. Третий же будет чувствовать себя защищённым, имея круглую сумму сбережений. «Боязнь остаться без денег впечатывает в наше сознание определённый страх. И, естественно, мы от этого страха убегаем всеми возможными способами. И самый доступный — наша работа. А вернее, деньги, которые мы за неё получаем, которых, как известно, никогда не бывает достаточно», — говорит Синарев. Но вместе с увеличением возможностей растёт и страх их потерять.
Вторая потребность трудоголика — Личностная значимость. Времени для семьи, для отдыха, для личного, нерабочего общения у трудоголика почти не остаётся. По мнению психолога, проблема зависимого от работы — как раз в том, что ему это время и не нужно. Ведь только на работе его Значимость удовлетворяется полностью.
Однако ни к чему хорошему подобная маниакальная страсть не приводит. А рост потребностей увеличивает страх потери возможности их удовлетворять, подчеркивает эксперт.
В итоге начинают серьёзно страдать другие области нашей жизни. Мы обделяем вниманием близких. Нет сил на увлечения, хобби, на общение с друзьями. Здоровье ухудшается из-за постоянных физических и умственных перегрузок. А радость от достижений «всегда имеет горьковатый привкус».
«Жизнь наша — очень разная. Но именно в разных ее контекстах и следует себя равномерно реализовывать. И удовлетворять те потребности, которые столь для нас значимы», — подытожил Синарев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»