Эксперт перечислил скрытые причины трудоголизма и как с ним бороться

Чувство Безопасности для каждого наполнено разным содержанием. Для одного — это вопрос отсутствия внешней угрозы, для другого — наличие продуктов в холодильнике. Третий же будет чувствовать себя защищённым, имея круглую сумму сбережений. «Боязнь остаться без денег впечатывает в наше сознание определённый страх. И, естественно, мы от этого страха убегаем всеми возможными способами. И самый доступный — наша работа. А вернее, деньги, которые мы за неё получаем, которых, как известно, никогда не бывает достаточно», — говорит Синарев. Но вместе с увеличением возможностей растёт и страх их потерять.