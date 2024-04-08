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Российский рынок акций растет в начале торгов

К 10:15 мск индекс Мосбиржи находился на отметке в 3 417,81 пункта, а индекс РТС рос до 1 162,3 пункта.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале торгов открылся ростом основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,16%, до 3 400,82 пункта, долларовый индекс РТС находился на уровне 1 157,08 пункта (+0,1%).

К 10:15 мск индекс Мосбиржи находился на отметке в 3 417,81 пункта (+0,66%), а индекс РТС рос на 0,55%, до 1 162,3 пункта.

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи составлял 92,64 ₽ (+0,15%), евро находился на уровне 100,31 ₽ (+0,15%), а курс юаня равнялся 12,782 ₽ (+0,18%).