Российский рынок акций растет в начале торгов

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале торгов открылся ростом основных индексов, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,16%, до 3 400,82 пункта, долларовый индекс РТС находился на уровне 1 157,08 пункта (+0,1%).
К 10:15 мск индекс Мосбиржи находился на отметке в 3 417,81 пункта (+0,66%), а индекс РТС рос на 0,55%, до 1 162,3 пункта.
В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи составлял 92,64 ₽ (+0,15%), евро находился на уровне 100,31 ₽ (+0,15%), а курс юаня равнялся 12,782 ₽ (+0,18%).