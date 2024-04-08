Российские золотодобытчики могут столкнуться с повышенными налогами

В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить давление от фиксации прибыли за рубежом и повременить с возвращением к росту, хотя в целом настроения в РФ в дивидендный сезон преобладают бычьи. Золото начало новую неделю с обновления исторического максимума 2372 долл/унц, но негативным для российских золотодобытчиков может стать предложение Госдумы увеличить НДПИ на золото с 1 июня до конца года из-за сокращения поступлений от экспортных пошлин. Глобалтранс, акции которого раллировали в начале прошлой недели, в понедельник сообщил о росте чистой прибыли по МСФО в 2023 году на 55%, но отметил невозможность выплаты дивидендов из-за технических сложностей. В пятницу лучше рынка чувствовали себя акции Мосбиржи, которые достигли очередного исторического пика 232 ₽ перед дивидендным собранием акционеров в конце апреля с рекомендованными выплатами 17,35 ₽ и доходностью выше средней по рынку 7,5%.