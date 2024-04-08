Российские золотодобытчики могут столкнуться с повышенными налогами

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу снизились на 0,35% и 0,7% соответственно. Рублевый индикатор снял краткосрочную перекупленность и опустился немногим ниже 3400 пунктов в рамках коррекции. Долларовый РТС завершил неделю немногим ниже сопротивления 1160 пунктов, недалеко от нового пика с ноября 2022 года 1164 пункта.
Рубль утром на Мосбирже изменяется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 92,50 ₽, 100,15 ₽ и 12,75 ₽ соответственно. Российская валюта остается в ожидании решения властей по указу об обязательной продаже валютной выручки, срок действия которого истекает в конце апреля.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить давление от фиксации прибыли за рубежом и повременить с возвращением к росту, хотя в целом настроения в РФ в дивидендный сезон преобладают бычьи. Золото начало новую неделю с обновления исторического максимума 2372 долл/унц, но негативным для российских золотодобытчиков может стать предложение Госдумы увеличить НДПИ на золото с 1 июня до конца года из-за сокращения поступлений от экспортных пошлин. Глобалтранс, акции которого раллировали в начале прошлой недели, в понедельник сообщил о росте чистой прибыли по МСФО в 2023 году на 55%, но отметил невозможность выплаты дивидендов из-за технических сложностей. В пятницу лучше рынка чувствовали себя акции Мосбиржи, которые достигли очередного исторического пика 232 ₽ перед дивидендным собранием акционеров в конце апреля с рекомендованными выплатами 17,35 ₽ и доходностью выше средней по рынку 7,5%.
Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть перешли к нисходящей коррекции после достижения очередных локальных пиков на прошлой неделе, а настроения на мировых фондовых площадках также преобладают коррекционные.
События дня:
- финансовые результаты АФК «Системы» за 4-й кв 2023 г по МСФО
- совет директоров Positive Technologies решит по дивидендам за 2023 год и 1-й кв 2024 года
- возобновляются торги акциями ГМК «Норильский никель» после дробления 1 к 100
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