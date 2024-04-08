Reuters: книга заявок на IPO МФК «Займер» была переподписана в первый день

Книги заявок на первичном публично предложении (IPO) акций МФК «Займер» была переподписана уже в прошлую пятницу, 5 апреля, — первый день сбора заявок, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники. Впрочем, по словам одного из них, сроки размещения менять не планируется.
Микрофинансовая компания (МФК) объявила о старте сбора заявок в рамках предстоящего IPO 5 апреля. Он должен продлиться до четверга, 11 апреля. Объявление аллокаций по заявкам инвесторов, принявших участие в IPO, и начало торгов на Московской биржи под тикером ZAYM планируется на 12 апреля. Акции будут включены в третий котировальный список ценных бумаг площадки.
Индикативный диапазон цены акции для IPO установлен на уровне от 235 рублей до 270 рублей за одну бумагу, что соответствует капитализации компании в диапазоне от 23,5 млрд рублей до 27 млрд рублей. «По итогам предварительного диалога с ведущими институциональными инвесторами компания получила индикации спроса на приблизительно 70% от ожидаемого объема IPO по ценам внутри объявленного ценового диапазона», — сообщала в прошлую пятницу «Займер».
Базовый размер IPO составит не более 3 млрд рублей. Дополнительно также будут предложены акции на сумму в размере до 15% от базового размера IPO, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов. Таким образом, общий размер предложения составит не более 3,5 млрд рублей.
Компания и ее текущий акционер принимают на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций на период 180 дней с даты начала торгов бумагами.
В начале апреля МФК «Займер» официально объявила о намерении провести IPO на Мосбирже. В рамках IPO продавать акции будет единственный акционер компании — ее основатель Сергей Седов. «Если мы посмотрим на нашу отчетность, то всем будет понятно, что компания сейчас не нуждается в привлечении финансирования. Исторически основным источником финансирования нашего бизнеса был собственный капитал. И сейчас в связи с этим мы планируем провести первичное размещение по принципу 100% cash-out», — говорил гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров.
«Займер» — это финтех-платформа, которая занимается выдачей займов онлайн. Компания специализируется на дистанционной выдаче физическим лицам микрозаймов «до зарплаты» (PDL), а также имеет небольшую долю потребительских микрозаймов до 100 тысяч рублей сроком до 12 месяцев (installment loans). Общий объем выдач займов компанией в 2023 году составил 53,1 млрд рублей (рост на 2% к 2022 году), клиентская база составляет 17 млн человек. Дивидендная политика компании устанавливает целевой объем дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли и предполагает возможность выплачивать дивиденды на ежеквартальной основе. Чистая прибыль за 2023 год по МСФО выросла на 6%, до 6,1 млрд рублей.