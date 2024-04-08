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Путин поручил выделить из ФНБ не менее 300 млрд руб на ВСМ Москва — Петербург

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству выделить не менее 300 миллиардов рублей для строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, сообщили на сайте Кремля.

«Правительству <…> принять решения: выделение в 2025 году из Фонда национального благосостояния средств для предоставления кредитов на строительство объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для реализации этого проекта, в размере не менее 300 миллиардов рублей по ставке не более процента годовых с капитализацией процентов в первые десять лет», — указано в поручении.

Срок выполнения — до 1 июля 2024 года. Ответственным назначили премьер-министра Михаила Мишустина.

Кроме того, глава государства поручил правительству при участии РЖД и «Сбера» заключить с «ВСМ Две Столицы» концессионное соглашение о реализации проекта. Срок выполнения — 15 апреля, ответственный — Михаил Мишустин.

Старт проекта

Владимир Путин дал старт строительству высокоскоростной железной дороги между Петербургом и Москвой в середине марта. Благодаря будущей ВСМ время в пути между городами сократится до двух часов 15 минут.

Президент подчеркнул, что в строительстве должны применяться прежде всего российские разработки, это важно для технологической независимости страны.

Поезда, которые разрабатывают в России для высокоскоростных дорог, будут развивать скорость до 400 километров в час, сообщал глава РЖД Олег Белозеров. Составы будут состоять из восьми вагонов четырех классов обслуживания, в том числе вагона-бистро с баром.

Начало сборки первого поезда запланировано на 2026 год. В 2027-м состав должен быть готов, а на 2028-й запланировано получение сертификата соответствия.