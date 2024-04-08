Путин поручил выделить из ФНБ не менее 300 млрд руб на ВСМ Москва — Петербург

«Правительству <…> принять решения: выделение в 2025 году из Фонда национального благосостояния средств для предоставления кредитов на строительство объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для реализации этого проекта, в размере не менее 300 миллиардов рублей по ставке не более процента годовых с капитализацией процентов в первые десять лет», — указано в поручении.
Срок выполнения — до 1 июля 2024 года. Ответственным назначили премьер-министра Михаила Мишустина.
Кроме того, глава государства поручил правительству при участии РЖД и «Сбера» заключить с «ВСМ Две Столицы» концессионное соглашение о реализации проекта. Срок выполнения — 15 апреля, ответственный — Михаил Мишустин.
Старт проекта
Владимир Путин дал старт строительству высокоскоростной железной дороги между Петербургом и Москвой в середине марта. Благодаря будущей ВСМ время в пути между городами сократится до двух часов 15 минут.
Президент подчеркнул, что в строительстве должны применяться прежде всего российские разработки, это важно для технологической независимости страны.
Поезда, которые разрабатывают в России для высокоскоростных дорог, будут развивать скорость до 400 километров в час, сообщал глава РЖД Олег Белозеров. Составы будут состоять из восьми вагонов четырех классов обслуживания, в том числе вагона-бистро с баром.
Начало сборки первого поезда запланировано на 2026 год. В 2027-м состав должен быть готов, а на 2028-й запланировано получение сертификата соответствия.