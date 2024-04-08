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Путин передал в управление Росимущества активы «АгроТерры»

Президент Владимир Путин передал во временное управление Росимущества активы сельскохозяйственной компании «АгроТерра», указ размещен на портале правовой информации. Активы ГК «АгроТерра» перешли во временное управление Росимущества. Ее фактическим владельцем является нидерландский холдинг AgroTerra Invetments B.V. По версии Forbes, ее основала NCH Capital Inc. американца Джорджа Рора.

Источник: AP 2023

Согласно документу, Росимуществу передали акции:

ООО «Капитал АгроФинанс» (99 и 1% принадлежат AgroTerra Investments B.V. и Agro Investments Limited соответственно);

ООО «АгроТерра» (99, 0,9 и 0,1% принадлежат AgroTerra Holdings B.V., Agro Holdings Limited и ООО «Капитал АгроФинанс» соответственно);

ООО «АгроСистема-Регионы (50,1 и 49,9 принадлежат ООО “АгроСистема” и NAP Finance B.V. соответственно);

ООО «АгроСистема» (50,1 и 49,9% принадлежат ООО «АгроСистема-Регионы» и NAP Finance B.V. соответственно).

Указ вступает в силу с момента его опубликования.

РБК направил запрос в пресс-службу «АгроТерра».

«АгроТерра» — российская группа компаний, основанная в 2008 году. По информации компании, она входит в топ-20 по площади обрабатываемых земель. Ее активы расположены в Курской, Орловской, Липецкой, Тульской, Рязанской, Тамбовской и Пензенской областях. Основными культурами, которые выращивают в «АгроТерре», являются пшеница, соя, сахарная свекла, подсолнечник и рапс. Фактический владелец российской группы — нидерландский холдинг AgroTerra Invetments B.V.

В 2022 году ГК «АгроТерра» заняла 15-ю строчку рейтинга крупнейших землевладельцев России по версии Forbes. Стоимость компаний издание тогда оценило в 23,2 млрд руб.

Forbes называл основателем ГК «АгроТерра» инвестиционную компанию NCH Capital Inc., принадлежащую американцу с украинскими корнями Джорджу Рору. По данным издания, с 1990-х годов бизнесмен вкладывается в активы на территории бывшего СССР, к 2012 году его компании консолидировали более 800 тыс. га земли в России, Болгарии, Казахстане, Румынии и на Украине. В феврале «Российская газета» писала о практике иностранных инвесторов по созданию российских компаний и приобретению земель в долгосрочную аренду или собственность для организации сельхозпроизводства. По ее данным, таким образом представители других стран владеют «самыми востребованными землями на юге, в центральном Черноземье и других частях» России, хотя закон запрещает их участие в капитале более 50%. В числе примеров таких компаний издание упоминало и «АгроТерру».

В апреле 2023 года Путин подписал указ об изъятии зарубежных активов в ответ на конфискации в США и «примкнувших к ним» других государств имущества России, российских граждан или компаний. С того момента под временное управление Росимущества перешли активы финского энергетического концерна Fortum, доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone и «Балтике», акции автопроизводителя «Рольф» и сеть типографий «Прайм Принт» норвежской Amedia. В июле 2023 года глава государства говорил, что Россия в целом дружественно настроена к партнерам, которые не хотят уходить из страны, и «ни у кого ничего не отбирает».