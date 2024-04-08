Путин передал в управление Росимущества активы «АгроТерры»

Согласно документу, Росимуществу передали акции:
ООО «Капитал АгроФинанс» (99 и 1% принадлежат AgroTerra Investments B.V. и Agro Investments Limited соответственно);
ООО «АгроТерра» (99, 0,9 и 0,1% принадлежат AgroTerra Holdings B.V., Agro Holdings Limited и ООО «Капитал АгроФинанс» соответственно);
ООО «АгроСистема-Регионы (50,1 и 49,9 принадлежат ООО “АгроСистема” и NAP Finance B.V. соответственно);
ООО «АгроСистема» (50,1 и 49,9% принадлежат ООО «АгроСистема-Регионы» и NAP Finance B.V. соответственно).
Указ вступает в силу с момента его опубликования.
РБК направил запрос в пресс-службу «АгроТерра».
«АгроТерра» — российская группа компаний, основанная в 2008 году. По информации компании, она входит в топ-20 по площади обрабатываемых земель. Ее активы расположены в Курской, Орловской, Липецкой, Тульской, Рязанской, Тамбовской и Пензенской областях. Основными культурами, которые выращивают в «АгроТерре», являются пшеница, соя, сахарная свекла, подсолнечник и рапс. Фактический владелец российской группы — нидерландский холдинг AgroTerra Invetments B.V.
В 2022 году ГК «АгроТерра» заняла 15-ю строчку рейтинга крупнейших землевладельцев России по версии Forbes. Стоимость компаний издание тогда оценило в 23,2 млрд руб.
Forbes называл основателем ГК «АгроТерра» инвестиционную компанию NCH Capital Inc., принадлежащую американцу с украинскими корнями Джорджу Рору. По данным издания, с 1990-х годов бизнесмен вкладывается в активы на территории бывшего СССР, к 2012 году его компании консолидировали более 800 тыс. га земли в России, Болгарии, Казахстане, Румынии и на Украине. В феврале «Российская газета» писала о практике иностранных инвесторов по созданию российских компаний и приобретению земель в долгосрочную аренду или собственность для организации сельхозпроизводства. По ее данным, таким образом представители других стран владеют «самыми востребованными землями на юге, в центральном Черноземье и других частях» России, хотя закон запрещает их участие в капитале более 50%. В числе примеров таких компаний издание упоминало и «АгроТерру».
В апреле 2023 года Путин подписал указ об изъятии зарубежных активов в ответ на конфискации в США и «примкнувших к ним» других государств имущества России, российских граждан или компаний. С того момента под временное управление Росимущества перешли активы финского энергетического концерна Fortum, доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone и «Балтике», акции автопроизводителя «Рольф» и сеть типографий «Прайм Принт» норвежской Amedia. В июле 2023 года глава государства говорил, что Россия в целом дружественно настроена к партнерам, которые не хотят уходить из страны, и «ни у кого ничего не отбирает».