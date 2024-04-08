Путин передал в управление Росимущества активы «АгроТерры»

Forbes называл основателем ГК «АгроТерра» инвестиционную компанию NCH Capital Inc., принадлежащую американцу с украинскими корнями Джорджу Рору. По данным издания, с 1990-х годов бизнесмен вкладывается в активы на территории бывшего СССР, к 2012 году его компании консолидировали более 800 тыс. га земли в России, Болгарии, Казахстане, Румынии и на Украине. В феврале «Российская газета» писала о практике иностранных инвесторов по созданию российских компаний и приобретению земель в долгосрочную аренду или собственность для организации сельхозпроизводства. По ее данным, таким образом представители других стран владеют «самыми востребованными землями на юге, в центральном Черноземье и других частях» России, хотя закон запрещает их участие в капитале более 50%. В числе примеров таких компаний издание упоминало и «АгроТерру».