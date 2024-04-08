Продовольственная инфляция на Западе упала к уровню февраля 2022 года

В России в феврале 2024 года цены на продовольственные товары были выше, чем год назад, на 7,66% (в январе — на 7,67%), следует из статистики ЦБ. К концу 2023-го инфляционные ожидания россиян достигли максимума с марта 2022 года — 14,2%. По расчетам Центробанка, годовая инфляция в России достигнет пика весной—летом этого года, а затем вернется к целевому показателю 4%.