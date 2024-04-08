«Озон фармацевтика» может осенью провести IPO

Компания по производству лекарственных средств-дженериков «Озон фармацевтика» рассматривает возможность проведения IPO осенью этого года, узнали «Ведомости» от двух источников, близких к сделке. Один из них уточнил, что эмитент может привлечь более 10 млрд рублей. Он отметил, что сектор фармацевтики на данный момент не представлен на российском фондовом рынке, что усиливает интерес к размещению.