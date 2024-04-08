«Озон фармацевтика» может осенью провести IPO

Компания по производству лекарственных средств-дженериков «Озон фармацевтика» рассматривает возможность проведения IPO осенью этого года, узнали «Ведомости» от двух источников, близких к сделке. Один из них уточнил, что эмитент может привлечь более 10 млрд рублей. Он отметил, что сектор фармацевтики на данный момент не представлен на российском фондовом рынке, что усиливает интерес к размещению.
Главный исполнительный директор «Озон фармацевтики» Андрей Горшков уточнил, что какого-либо конкретного решения о возможных сделках на рынках капитала пока не было принято: «Если компания примет такое решение, мы обязательно об этом объявим». Однако, он отметил, что компания изучает различные возможности и варианты дальнейшего роста бизнеса, в том числе на рынках акционерного капитала.
«Озон фармацевтика» основана в 2001 году в Жигулевске Самарской области, производство запущено там же в 2003 году, к маркетплейсу Ozon она не имеет отношения. Мажоритарным владельцем «Озон фармацевтики» является генеральный директор компании Павел Алексеенко — ему принадлежит почти 44% капитала. Остальные доли распределены между более чем 10 акционерами. «Озон фармацевтика» на 100% владеет компаниями «Озон», «Озон фарм», «Озон медика» и «Мабскейл».
О финансовых результатах холдинга информации в открытых источниках нет. Согласно порталу раскрытия информации, выручка только ООО «Озон» (эмитент облигаций) по РСБУ в 2023 году составила 20,6 млрд рублей, чистая прибыль — 6,3 млрд рублей.
В ноябре 2022 года ООО «Озон» зарегистрировало облигационную программу на 10 млрд рублей, следует из данных Мосбиржи. В конце марта 2023 года компания разместила выпуск трехлетних облигаций на 1 млрд рублей, организатором выступил SberCIB. В августе — трехлетние бонды на 700 млн рублей, организатор — GI Solutions.
При выпуске облигаций компания не получала кредитный рейтинг. Средства были направлены в первую очередь на разработку препаратов для лечения онкологических заболеваний и на строительство нового завода «Озон медика» для производства готовых лекарственных форм, пояснили в компании.
Фармкомпании ранее уже были представлены на Московской бирже: «Фармстандарт» провел делистинг в 2017 году, «Протек» — в 2020 году, напомнил генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.
По его словам, причина такого решения в обоих случаях была в том, что стоимость активов компании существенно превосходила биржевую оценку. Эксперт утончил, что потенциальных эмитентов отталкивают от размещения банковские ставки ниже рынка, однако их все же могут заинтересовать плюсы, которые дает публичность.
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов считает дженерики низкомаржинальным бизнесом, поэтому инвесторам нужно будет обратить внимание на рентабельность компании перед выходом на биржу. Пока мало вводных о компании, но с учетом известных преимуществ и рисков логично будет оценить ее в 7−8 P/E, спрогнозировал эксперт.