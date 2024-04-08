Обзор ситуации на долговом и валютном рынках

Российский рынок облигаций
На локальном долговом рынке наблюдалась смешанная динамика. Доходности краткосрочных ОФЗ снизились на ~10−30 б.п., среднесрочных увеличились на ~10−20 б.п., долгосрочных выросли на ~20−30 б.п. На аукционах ОФЗ Минфин разместил среднесрочный выпуск ОФЗ-ПД-26242 (фиксированный купон, погашение в 2029 г.) в объеме 54,8 млрд руб. (83,6 млрд руб. с учетом доразмещения) со средневзвешенной доходностью в 13,34%. Другой аукцион на инфляционные линкеры (ОФЗ-ИН выпуска 52005) не состоялся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам. Индекс рублевых гособлигаций МосБиржи снизился на 0,7%, а корпоративных облигаций МосБиржи увеличился на 0,1%.
На локальном рынке были опубликованы данные по рынку труда: в феврале уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 2,8% (2,9% пред. значение). Ранее ЦБ сообщал, что дефицит трудовых ресурсов является главным ограничением экономической активности в стране. В текущих условиях регулятор продолжает проводить жесткую кредитно-денежную политику на фоне преобладания проинфляционных рисков и повышенных текущих темпов инфляции, а также состояния экономики. Помимо этого, дополнительным фактором риска для долгосрочных и среднесрочных облигаций является «навес» предложения ОФЗ со стороны Минфина. В таких условиях флоатеры (облигации с плавающей ставкой) по-прежнему сохранят свою инвестиционную привлекательность. Мы продолжаем следить за экономическими данными и котировками на долговом рынке и в ближайшее время будем оценивать целесообразность увеличения облигаций с фиксированным купоном в портфелях.
Глобальный рынок облигаций
На прошлой неделе на мировых рынках облигаций динамика была негативной: доходности 2-летних гособлигаций США (UST) выросли на 12 б.п. до 4,75%; 10-летних — на 19 б.п. до 4,40%. В США на прошлой неделе вышел отчет по рынку труда за март, который оказался более слабым, чем ожидалось: уровень безработицы снизился до 3,8% (3,9% в феврале), а рост зарплат замедлился до 4,1% г/г (4,3% г/г). Были также опубликованы данные по индексу деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе за март: они составили 51,7 пунктов (52,3 в феврале) и 51,9 пунктов (52,2 в феврале) соответственно. Также индексы PMI были опубликованы в Китае: производственный PMI вырос до 51,1 пункта (50,9 в феврале), в сфере услуг — до 52,7 пункта (52,5 в феврале). В Еврозоне рост цен в марте замедлился: изменение ИПЦ составило 2,4% г/г (2,6% г/г в феврале), а базового («очищен» от волатильных цен на продукты питания и энергоносители) — 2,9% г/г (3,1% г/г в феврале).
На текущей неделе на глобальном рынке важным событием станет заседание ЕЦБ по монетарной политике. В США будут опубликованы данные по инфляции (ИПЦ и ИЦП), которые будут влиять на дальнейшую траекторию монетарной политики. Кроме этого, данные по инфляции будут опубликованы в Китае.
Комментарий по рублю
На прошедшей неделе курс рубля практически не изменился, закрыв пятничную сессию на уровне 92,5. Поддержку курсу рубля оказывают сравнительно высокие цены на нефть, а также жесткая монетарная политики ЦБ. В краткосрочной перспективе мы ожидаем котировки рубля к доллару в диапазоне 91−94 рублей за доллар США.
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