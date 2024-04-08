Обзор ситуации на долговом и валютном рынках

На прошлой неделе на мировых рынках облигаций динамика была негативной: доходности 2-летних гособлигаций США (UST) выросли на 12 б.п. до 4,75%; 10-летних — на 19 б.п. до 4,40%. В США на прошлой неделе вышел отчет по рынку труда за март, который оказался более слабым, чем ожидалось: уровень безработицы снизился до 3,8% (3,9% в феврале), а рост зарплат замедлился до 4,1% г/г (4,3% г/г). Были также опубликованы данные по индексу деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе за март: они составили 51,7 пунктов (52,3 в феврале) и 51,9 пунктов (52,2 в феврале) соответственно. Также индексы PMI были опубликованы в Китае: производственный PMI вырос до 51,1 пункта (50,9 в феврале), в сфере услуг — до 52,7 пункта (52,5 в феврале). В Еврозоне рост цен в марте замедлился: изменение ИПЦ составило 2,4% г/г (2,6% г/г в феврале), а базового («очищен» от волатильных цен на продукты питания и энергоносители) — 2,9% г/г (3,1% г/г в феврале).