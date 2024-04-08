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Набиуллина сообщила о снижении ключевой ставки в 2024 году

Банк России снизит ключевую ставку, если уровень инфляции в стране продолжит вектор на замедление, заявила глава регулятора.

Источник: РИА "Новости"

ЦБ сможет перейти к снижению ключевой ставки с 16% годовых в 2024 году при условии, что инфляция начнет замедляться. Об этом рассказала председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

«Если инфляция и дальше будет устойчиво замедляться, мы исходим из того, что сможем начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее во второй половине года», — сказала глава ЦБ на совместном заседании комитетов Госдумы.

Она отметила, что условия жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) позволяют тормозить инфляцию в стране. Однако ее сдерживающее влияние на рост экономики минимально.

«Есть много факторов, которые заставляют нас быть осторожными, включая все еще высокие инфляционные риски», — подытожила она.