Набиуллина сообщила о снижении ключевой ставки в 2024 году

ЦБ сможет перейти к снижению ключевой ставки с 16% годовых в 2024 году при условии, что инфляция начнет замедляться. Об этом рассказала председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.
«Если инфляция и дальше будет устойчиво замедляться, мы исходим из того, что сможем начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее во второй половине года», — сказала глава ЦБ на совместном заседании комитетов Госдумы.
Она отметила, что условия жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) позволяют тормозить инфляцию в стране. Однако ее сдерживающее влияние на рост экономики минимально.
«Есть много факторов, которые заставляют нас быть осторожными, включая все еще высокие инфляционные риски», — подытожила она.