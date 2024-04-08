Мосбиржа внедрит сервис для борьбы с «несправедливыми IPO»

К тому же имеют место недобросовестные практики со стороны участников рынка, продолжает Пономарев. «Тот же “Диасофт” долго рассказывал, что не хочет быть как “Астра”, где аллокация была несколько процентов, и собирается удовлетворить заявки физлиц в районе 10% и поэтому даже досрочно закрывает сбор заявок. В итоге перед самым размещением эмитент объявил, что в повышенном размере удовлетворит заявки физлиц-партнеров и потенциальных партнеров. В результате большинство обычных инвесторов получили аллокацию в доли процента», — приводит пример эксперт. Также известны случаи, когда брокеры выставляют одну заявку на себя вместо нескольких заявок от физлиц, ссылаясь на недостаточную мощность своей IT-системы, а затем, получив акции по своей заявке, распределяют их между клиентами по своему усмотрению, добавляет Пономарев. «К сожалению, культуры на рынке нет», — заключает эксперт.