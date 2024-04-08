Минстрой опроверг новость о замене бумажных квитанций за ЖКУ на электронные

«Распространяемая в ряде СМИ информация о замене бумажной версии платежного документа за жилищно-коммунальные услуги электронными не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что сейчас проходит рассмотрение инициативы заксобрания Краснодарского края, предусматривающая возможность изменения по согласию собственника способа доставки платежного документа по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома.
При этом в Минстрое уточнили, что предлагаемый законопроект не принят, он «находится на рассмотрении у заинтересованных органов власти».
Также отмечается, что рассматриваемый законопроект предусматривает электронный формат лишь в качестве одного из возможных вариантов получения квитанции для уплаты взносов на капитальный ремонт.
«В случае принятия документа, вариативность получения платежных документов, предусмотренная Жилищным кодексом РФ, будет сохранена для удобства граждан», — подчеркнули в Минстрое.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает ответственность за отказ в допуске газовщиков для проверки оборудования и уклонение от заключения договора об обслуживании этого оборудования.