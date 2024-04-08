Каким будет курс рубля 9 апреля

Российский рынок акций начал неделю ростом к новым вершинам с начала 2022 года. Слабость рубля и спрос инвесторов, отложенный с конца минувшей недели, двинули индекс Мосбиржи выше 3420 п.
Цены на нефть сделали передышку в росте на фоне сигналов к деэскалации арабо-израильского конфликта. В целом, внешний фон был умеренно позитивным. Индекс доверия инвесторов еврозоны (Sentix) остался в отрицательной зоне (-5,90 п.), тем не менее оказавшись лучше прогнозных −8,30 п.
Во вторник из важной статистики выделим данные по недельным изменениям запасов нефти в США по данным API. Также мировые цены на нефть могут отреагировать на публикацию краткосрочного прогноза ситуации на рынках энергоносителей от EIA.
Сбербанк завтра опубликует финансовые результаты по РПБУ за март 2024 г. Отчет по МСФО за 4К23 представит Ozon, акционеры Группы Позитив на всеобщем собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 9 апреля — 3350−3450 п.
Рубль в понедельник нес небольшие потери к доллару. Спрос на иностранную валюту остается высоким, и несмотря на поддержку со стороны регуляторных настроек и жесткой денежно-кредитной политики курс валютной пары краткосрочно может тяготеть к верхней границе диапазона 91−93. Цены на нефть испытали локальный спад, но удерживаются вблизи $90 за баррель Brent, что благоприятно для рубля. Негативными факторами для нацвалюты остаются высокие расходы бюджета и активный импорт.
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