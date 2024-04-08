Каким будет курс рубля 9 апреля

Рубль в понедельник нес небольшие потери к доллару. Спрос на иностранную валюту остается высоким, и несмотря на поддержку со стороны регуляторных настроек и жесткой денежно-кредитной политики курс валютной пары краткосрочно может тяготеть к верхней границе диапазона 91−93. Цены на нефть испытали локальный спад, но удерживаются вблизи $90 за баррель Brent, что благоприятно для рубля. Негативными факторами для нацвалюты остаются высокие расходы бюджета и активный импорт.