Глава Минфина США пригрозила бизнесу и банкам КНР санкциями за поддержку России

ПЕКИН, 8 апреля. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе своего визита в Китай пригрозила бизнесу и банкам КНР санкциями за поддержку России в осуществлении специальной военной операции на Украине. Она уточнила, что у нее был «тяжелый разговор» с китайским руководством по соответствующим вопросам национальной безопасности.
«Я подчеркнула, что компании, включая китайские, не должны предоставлять материальную поддержку войне, которую ведет Россия. И они столкнутся со значительными последствиями, если будут ее оказывать, — сказала она на пресс-конференции в Пекине. — Я сделала акцент на том, что любые банки, которые облегчают значительные транзакции, [касающиеся] каналов военной продукции и товаров двойного назначения для военно-промышленного комплекса России, подвергают себя риску оказаться под американскими санкциями».
По словам Йеллен, президент США Джо Байден, как и она сама, «делает все, что в его силах», стремясь помещать тому, чтобы кто-либо оказывал помощь России, и будет стараться пресечь поставки соответствующей продукции для РФ.