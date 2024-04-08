Глава Минфина США пригрозила бизнесу и банкам КНР санкциями за поддержку России

«Я подчеркнула, что компании, включая китайские, не должны предоставлять материальную поддержку войне, которую ведет Россия. И они столкнутся со значительными последствиями, если будут ее оказывать, — сказала она на пресс-конференции в Пекине. — Я сделала акцент на том, что любые банки, которые облегчают значительные транзакции, [касающиеся] каналов военной продукции и товаров двойного назначения для военно-промышленного комплекса России, подвергают себя риску оказаться под американскими санкциями».