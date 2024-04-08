Эксперты сомневаются, что цена нефти в 2024 году достигнет $100 за баррель

«Летом, в период пикового спроса, это может привести к росту крек-спредлов для дизтоплива и бензина, что в свою очередь потянет вверх цены на нефть. Поэтому, думаю, мы можем увидеть рост цен до $90−100 за баррель к лету, но в среднесрочной перспективе — не думаю, что цены смогут закрепиться в этом диапазоне. Скорее всего, в среднем в этом году мы увидим $75−85 за баррель», — указывает эксперт.