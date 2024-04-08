Экономист предрек серьезное замедление инфляции в России

Экономист ожидает, что замедление темпов роста потребкредитования, ограничение продаж бензина за рубеж и стабильный курс российской валюты будут и далее ослаблять ценовое давление. По его мнению, инфляция вернется к целевому уровню ЦБ РФ в четыре процента в годовом выражении во второй половине текущего года. Вместе с тем, показатель может отклониться от намеченной траектории при серьезном сокращении выручки от продажи нефти или проблем с урожаем, добавил Исаков.