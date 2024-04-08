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Экономист предрек серьезное замедление инфляции в России

Во второй половине 2024 года инфляция в России вернется к целевому уровню ЦБ РФ, считает экономист Bloomberg Александр Исаков.

Источник: Freepik

Он полагает, что индекс потребительских цен в апреле вырастет на пять процентов в годовом выражении с поправкой на сезонность (SAAR). То есть будет наблюдаться замедление с зафиксированных в марте 6,3% SAAR.

По словам Исакова, проведенная декомпозиция факторов спроса и предложения, влияющих на инфляцию показала, что повышение ключевой ставки ЦБ РФ уменьшило вклад спроса в ежемесячный рост цен до 0,2−0,3% в январе-феврале с одного процента в третьем квартале 2023 года.

Экономист ожидает, что замедление темпов роста потребкредитования, ограничение продаж бензина за рубеж и стабильный курс российской валюты будут и далее ослаблять ценовое давление. По его мнению, инфляция вернется к целевому уровню ЦБ РФ в четыре процента в годовом выражении во второй половине текущего года. Вместе с тем, показатель может отклониться от намеченной траектории при серьезном сокращении выручки от продажи нефти или проблем с урожаем, добавил Исаков.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».