Доля юаня на торгах в России достигла исторического максимума

Для сравнения: в феврале доля юаня на биржевых торгах составляла 46,6%, на внебиржевых — 32,5%.
Что касается «токсичных» валют, то их доля на бирже в марте, согласно данным Банка России, снизилась до 46,4% с 52,8% в феврале.
Также отмечается, что курс рубля оставался относительно стабильным, в том числе благодаря сохранению жестких денежно-кредитных условий. Кроме того, отмечается, что российскую валюту поддержал рост чистых продаж валютной экспортной выручки на 16% по сравнению с предыдущим месяцем.
Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в разговоре с «РГ» предположил, что на текущей неделе можно ожидать, что рубль останется в устоявшихся диапазонах 90−94 ₽ за доллар, 98−102 ₽ за евро и 12,4−13 ₽ за юань.