Доля юаня на торгах в России достигла исторического максимума

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в разговоре с «РГ» предположил, что на текущей неделе можно ожидать, что рубль останется в устоявшихся диапазонах 90−94 ₽ за доллар, 98−102 ₽ за евро и 12,4−13 ₽ за юань.