Доля ИЖС в общем объеме выдач жилищных кредитов достигла рекордных 12%

В Сбербанке прогнозируют, что спрос на частные дома в ближайшем году будет только расти. В ВТБ ожидают, что в 2024 году объем выдач ипотеки на ИЖС достигнет 1 трлн рублей. Помимо «комфортности такого формата проживания» и цены за квадратный метр, которая для домов ниже, чем для квартир, драйвером рынка в ВТБ называют госпрограммы со льготными ставками, которые не превышают 8%, а для заемщиков с детьми — 6%.