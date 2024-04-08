Доля ИЖС в общем объеме выдач жилищных кредитов достигла рекордных 12%

Доля ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в общем объеме по количеству выдач в феврале установила исторический рекорд, достигнув уровня 12%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данным Банка России. По сумме ИЖС показало второй результат в истории — с долей в 13%. Максимальная доля по объему ипотечных кредитов на строительство собственного дома была отмечена в январе и составила 14,6%. До 2024 года доля ипотеки на ИЖС ни разу не достигала 10%.
По данным Дом.РФ, в феврале ИЖС стал единственным растущим сегментом на рынке ипотеки благодаря выдаче 11 тысяч ипотечных кредитов в целом на 50 млрд рублей. По сравнению с февралем прошлого года выдачи ипотеки на ИЖС выросли на 274% по количеству и на 316% по объему. Несмотря на стремительный рост, по кредитам на ИЖС не планируется задействовать макропруденциальные лимиты, поскольку «риски в сегменте не носят системного характера и не несут угрозы для финансовой стабильности», пояснял заместитель директора департамента финансовой стабильности ЦБ Евгений Румянцев.
Согласно даннным «Домклик», количество ипотечных кредитов на индивидуальные дома в феврале впервые превысило число выдач ипотек на квартиры во многоквартирных новостройках. Спрос на первичное жилье продолжает снижаться — 7,4 тысяч выдач за февраль, в то время как количество выдач на рынке ИЖС поднялось до 9,7 тысяч в преддверии весенне-летнего сезона. Там отмечают, что за февраль востребованность готового жилья и ИЖС выросла на 26% и 34,1% соответственно. Доля ИЖС достигла рекордной величины — 19,3%.
В Сбербанке прогнозируют, что спрос на частные дома в ближайшем году будет только расти. В ВТБ ожидают, что в 2024 году объем выдач ипотеки на ИЖС достигнет 1 трлн рублей. Помимо «комфортности такого формата проживания» и цены за квадратный метр, которая для домов ниже, чем для квартир, драйвером рынка в ВТБ называют госпрограммы со льготными ставками, которые не превышают 8%, а для заемщиков с детьми — 6%.