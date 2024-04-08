Число самозанятых в России достигло 10 млн

По данным ФНС, ежедневно самозанятыми становятся более 8,5 тыс. человек. За все время эксперимента самозанятые зарегистрировали 3,6 трлн рублей доходов, сформировали более 1,9 млрд чеков и уплатили налоги на 141 млрд рублей. Сумма среднего чека в настоящее время составляет 1 904 рубля, с 2019 года он вырос на 70%.