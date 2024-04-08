Число самозанятых в России достигло 10 млн

«ФНС России зарегистрировала 10 млн самозанятых. Более половины из них ранее никак не декларировали свои доходы — это новые лица», — сказано в сообщении.
По данным ФНС, ежедневно самозанятыми становятся более 8,5 тыс. человек. За все время эксперимента самозанятые зарегистрировали 3,6 трлн рублей доходов, сформировали более 1,9 млрд чеков и уплатили налоги на 141 млрд рублей. Сумма среднего чека в настоящее время составляет 1 904 рубля, с 2019 года он вырос на 70%.
О сферах деятельности самозанятых
Популярными направлениями деятельности самозанятых являются услуги такси, красоты, перевозки грузов, а также сдача в аренду квартир, ремонтные и маркетинговые услуги, продажа продукции собственного производства и репетиторство. Наиболее высокооплачиваемые области работы самозанятых — ремонтные услуги, IT-сфера, маркетинг и реклама, сдача в аренду квартир, услуги по перевозке грузов.
Как отметили в ФНС, проект продолжает свое развитие исходя из пожеланий граждан и целей, а также задач государства. Его введение придало дополнительный импульс развитию предпринимательства и привело к поступлению дополнительных доходов в бюджет. Этот инструмент позволил эффективно обелить теневой рынок, говорится в сообщении.
О режиме самозанятости
Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» введен с 2019 года. Сейчас он применяется на территории всей страны. Его могут использовать граждане РФ, других государств — членов Евразийского экономического союза и Украины.