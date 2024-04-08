ЦБ потребовал ужесточить ответственность банков в борьбе с мошенничеством

Вместе с тем она подчеркнула, что для повышения эффективности противодействия мошенничеству необходимо вводить более жесткие меры воздействия на кредитные организации. По ее словам, банки должны быть «серьезно экономически» заинтересованы в выстраивании надежных антифродовых процедур, в том числе через применение штрафных санкций.